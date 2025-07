Made by Google: já há data para a apresentação dos Pixel 10 e mais novidades

Há meses que se fala das novidades que a Google prepara, sempre sem uma data definida para a apresentação. Isso muda agora de forma oficial, com a gigante das pesquisas a ter começado a enviar convites à imprensa para o próximo evento Made by Google. Aqui vai revelar os seus novos dispositivos. O evento acontecerá no dia 20 de agosto.

Made by Google: já há data para o evento

Esta é uma data surpreendente por vários motivos, começando pelo facto de que um lançamento antecipado do Pixel 10 era esperado para este ano, o acabou por não acontecer. A segunda razão pela qual esta data está a atrair a atenção é a sua proximidade com o lançamento dos novos iPhones em setembro. É claro que a Google já não tem medo da Apple e quer conquistar a sua quota de mercado.

A apresentação é bastante breve, afirmando apenas que a Google "apresentará as últimas novidades da linha de dispositivos Pixel". Não oferece mais detalhes ou teasers. No entanto, já é bem claro o que será revelado. A grande estrela será a nova linha de smartphones Pixel 10, que será composta pelo modelo base, além do Pixel 10 Pro, do Pixel 10 Pro XL e do Pixel 10 Pro Fold.

Todas as novidades sobre o Pixel 10

Comparativamente à geração anterior, o Pixel 10 não oferece grandes surpresas. As fugas de informação já revelaram que a Google continuará a utilizar o mesmo design que estreou no Pixel 9 e, de facto, poderá ser difícil distinguir dispositivos de ambas as gerações.

Embora a Google queira adotar o novo padrão de carregamento sem fios Qi 2, tudo indica que o Pixel 10 não terá os ímanes ao estilo MagSafe que se encontram no iPhone. Terá uma série de acessórios, como capas com ímanes, para tirar partido desta tecnologia. Também não são esperadas grandes alterações no lado técnico, com uma grande exceção. O novo processador Tensor G5, que epresentará uma nova era para a Google.

Conhecer muito mais que este smartphone

O Tensor G5 será o primeiro chip da Google não fabricado pela Samsung. A empresa optou pela TSMC e pelo seu processo de 3 nm, que tanto sucesso teve em chips como o Snapdragon 8 Elite da Qualcomm. Embora não existam muitas diferenças técnicas em comparação com o G4, o novo processo de fabrico deverá resultar numa melhoria notável em aspetos como a eficiência energética.

Por outras palavras, a bateria do Pixel 10 irá provavelmente durar mais tempo do que a do Pixel 9. Os smartphones também devem ter uma temperatura mais baixa. No entanto, tudo depende da implementação da Google. Além dos Pixel, a Google deverá revelar a próxima geração do Pixel Watch. Este não terá muitas novidades, uma vez que utilizarão o mesmo processador do Pixel Watch 3, mas deverão ter pelo menos uma bateria maior.