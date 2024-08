Finalmente! As conversas em grupo estão a chegar ao TikTok

Bem, parece que a nova ambição do TikTok é tornar-se o novo WhatsApp. A empresa anunciou ontem o lançamento das conversas em grupo na plataforma, que vão permitir chats e partilha de conteúdos com até 32 pessoas no mesmo grupo.

O TikTok não se contenta em ser apenas o TikTok

A plataforma revolucionou tudo com os seus vídeos curtos e conquistou a geração mais jovem, colando-a ainda mais aos ecrãs dos seus smartphones e tablets. Agora, pretende manter-se no jogo e, para isso, está a preparar uma funcionalidade por muitos aguardada: as conversas em grupo.

A ideia é simples mas poderosa: até agora, quem queria partilhar conteúdos do TikTok com mais do que uma pessoa, ou enviava para cada uma separadamente, ou fazia-o através de uma mensagem do WhatsApp ou qualquer oura rede social. Contudo, agora vai poder fazê-lo diretamente com a ferramenta de mensagens nativa do TikTok.

Tal como acontece com as mensagens individuais que já estavam ativas no TikTok, as conversas em grupo só estão disponíveis para utilizadores com mais de 15 anos. Os funcionários da empresa também afirmam que adotaram medidas de segurança para proteger os jovens de 16 e 17 anos.

Assim, um utilizador pode juntar-se a um chat de grupo apenas com base num seguidor comum. Ou seja: se um jovem receber um convite para entrar numa conversa de grupo, só poderá entrar se tiver pelo menos um amigo em comum no grupo. E aqueles que criarem um novo chat em grupo terão de gerir e aprovar aqueles que querem aderir, tornando-se administradores.

Para além das conversas de grupo, o TikTok anunciou que vai começar a oferecer stickers personalizados para mensagens diretas, uma opção que tem sido tradicionalmente bem sucedida nas aplicações de mensagens e que agora vai também reforçar a nova ambição da plataforma da ByteDance.

