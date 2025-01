Microsoft corrige bug de segurança do Windows 11 com mais de dois anos

A Microsoft procura de forma constante garantir o máximo de segurança das suas aplicações e do próprio Windows 11. Ainda que nem sempre seja possível tratar de imediato qualquer bug, estes acabam por ser resolvidos. O mais recente a ter o foco da Microsoft tinha mais de 2 anos e está finalmente corrigido.

Com sucessivas atualizações, a Microsoft tem incluído funcionalidades no Windows 11 e também corrigido erros reportados pela comunidade de utilizadores. Nesta lista, havia um bug no Windows 11, relacionado com a segurança, especificamente, com o Microsoft Defender, em que a proteção contra phishing no sistema operativo costumava desativar-se.

Especificamente, a proteção contra phishing era automaticamente desativada quando o computador era reiniciado. Felizmente, a mais recente atualização cumulativa KB5007651 focada no Microsoft Defender corrige este problema que parecia ter sido esquecido pela Microsoft, depois de mais de 2 anos presente.

Especificamente, as opções relacionadas com a proteção contra phishing eram automaticamente desativadas ao usar o Windows Hello com um PIN e se o computador fosse reiniciado posteriormente. Esta funcionalidade de proteção contra phishing alerta se o utilizador introduzir ou colar a sua palavra-passe num site malicioso, ou usar a sua palavra-passe de forma insegura, ou armazená-la em texto simples.

Este erro apareceu porque a aplicação de segurança do Windows não controlava corretamente o funcionamento da proteção contra phishing quando utilizada com PIN. Felizmente, a referida atualização focada no Microsoft Defender resolveu este bug, como já comenta a comunidade de utilizadores.

Ou seja, é agora possível manter a proteção contra phishing ativada mesmo quando utiliza o PIN para iniciar sessão no computador. Deixa assim de ser uma preocupação para os utilizadores, que podem ter a segurança necessária. A funcionalidade de proteção contra phishing já não será desativada automaticamente no Windows 11 após reiniciar o computador.

Não é normal a Microsoft deixar este tipo de problemas por resolver durante tanto tempo. Por norma, as atualizações destes bugs surgem de forma rápida e resolvem qualquer bug, ainda para mais com o nível segurança já existente.