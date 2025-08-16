O ChatGPT pode ficar cheio de anúncios mais cedo do que se pensa

O ChatGPT poderá incluir anúncios em breve. A OpenAI considera opções para aumentar a sua receita, incluindo a adição de publicidade ao seu chatbot de IA. Embora a empresa já tenha sugerido esta possibilidade há meses, tudo indica que os anúncios estão na ordem do dia.

ChatGPT pode ficar cheio de anúncios

Numa entrevista, o CEO do ChatGPT, Nick Turley, discutiu a possibilidade de adicionar anúncios ao chatbot. Embora o executivo não veja esta como a principal opção para gerar receitas, não descarta a sua implementação no futuro.

Vamos criar outros produtos, e esses outros produtos podem ter dimensões diferentes, e talvez o ChatGPT simplesmente não seja um produto publicitário porque é profundamente responsável pelos seus objetivos. Mas isso não significa que não construiríamos outras coisas no futuro também

O responsável do ChatGPT acrescentou que o modelo de assinatura é bom, embora estejam a faltar algumas oportunidades. Turley acredita que pode oferecer ofertas diferenciadas focadas em pessoas dispostas a pagar. Atualmente, o ChatGPT oferece apenas três opções para utilizadores finais: Free, Plus e Pro. Antes do lançamento do GPT-5, a OpenAI limitava a utilização de determinadas funcionalidades nas contas gratuitas.

OpenAI pode alterar planos em breve

Agora, a plataforma abriu um pouco mais as portas, embora as melhores funcionalidades estejam limitadas àqueles que pagam uma taxa mensal. Segundo Turley, o modelo de subscrição está a crescer rapidamente , o que significa que cada vez mais pessoas estão interessadas em pagar pelo ChatGPT. O problema é que há uma enorme diferença entre o custo das duas subscrições. A mensalidade do ChatGPT Pro é dez vezes mais cara do que a da versão Plus, pelo que a OpenAI poderá experimentar um ou dois planos intermédios.

Além das subscrições, a OpenAI também planeia reter uma percentagem das compras feitas pelo ChatGPT. A IA possui um mecanismo de recomendação que oferece links diretos para produtos em diversas lojas ou aplicações. Turley mencionou um projeto chamado "Commerce on ChatGPT" que utilizaria esta base, embora tenha afirmado que os afiliados não influenciarão as recomendações da IA.

Se tudo isto não bastasse para cobrir a quantia de dinheiro que a OpenAI gasta mensalmente, os anúncios chegariam certamente ao ChatGPT . Há alguns meses, a empresa contratou ex-funcionários da Google e da Meta com experiência em publicidade , o que nos dá uma pista sobre o futuro do popular chatbot de IA.