Xiaomi junta-se à NOS para uma nova era de chamadas 5G: maior qualidade e rapidez

A Xiaomi torna-se a primeira fabricante Android a disponibilizar a tecnologia VoNR (Voice over New Radio), em Portugal, através de uma parceria estratégica com a NOS. Com esta inovação, que tira proveito de todo o potencial da rede 5G+, os utilizadores Xiaomi passam a poder realizar chamadas de voz com maior qualidade de áudio, simultaneidade de voz e dados, e menor consumo de energia.

Depois de ter sido a primeira fabricante a suportar a nova geração de rede 5G SA em Portugal, a Xiaomi volta a liderar o avanço tecnológico no mercado nacional com a integração da tecnologia VoNR - também conhecida como Voz 5G - nos modelos mais recentes dos seus smartphones.

Este marco reforça o compromisso da marca em proporcionar aos consumidores portugueses as mais avançadas soluções de conetividade, garantindo o acesso imediato a esta inovação.

Estamos entusiasmados por dar mais um passo na inovação móvel em Portugal, agora com a chegada do VoNR. Esta tecnologia representa o futuro das comunicações móveis e permite aos utilizadores Xiaomi tirar partido de chamadas com maior qualidade e de uma experiência verdadeiramente 5G.

Afirma Tiago Flores, country director da Xiaomi em Portugal, dizendo que "a parceria com a NOS tem sido essencial para tornar esta inovação possível e acessível".

O que muda com o VoNR da Xiaomi?

A tecnologia VoNR permite uma qualidade de chamadas superior, graças a uma maior clareza do áudio potenciada por HD Voice+, e tempos de ligação praticamente instantâneos.

É desenvolvida de raiz para tirar partido total da rede 5G, uma tecnologia preparada para integrar funcionalidades avançadas como realidade aumentada, realidade virtual e aplicações IoT.

Ao permitir o uso simultâneo de chamadas de voz e aplicações de elevado consumo de dados, como streaming ou jogos online em tempo real, é possível garantir uma experiência de utilização mais fluída, eficiente e completa, com benefícios a vários níveis:

Qualidade de chamada superior: graças à tecnologia HD Voice+ Full Band, as chamadas são mais claras e naturais.

graças à tecnologia HD Voice+ Full Band, as chamadas são mais claras e naturais. Conexões instantâneas: o tempo de ligação é significativamente reduzido.

o tempo de ligação é significativamente reduzido. Desempenho contínuo em 5G: os utilizadores têm acesso à máxima velocidade de dados e latência ultrabaixa, permitindo-lhes estar em chamada e, ao mesmo tempo, navegar na Internet ou jogar online em grupo sem interrupções.

os utilizadores têm acesso à máxima velocidade de dados e latência ultrabaixa, permitindo-lhes estar em chamada e, ao mesmo tempo, navegar na Internet ou jogar online em grupo sem interrupções. Otimização da bateria: a utilização nativa do 5G SA permite otimizar a gestão de energia do smartphone, prolongando a autonomia da bateria.

Disponibilidade da tecnologia VoNR

A tecnologia VoNR será disponibilizada de forma progressiva nos smartphones Xiaomi compatíveis, em articulação com os tarifários da NOS.

O Xiaomi 15 e o Xiaomi 14T Pro serão os primeiros modelos a suportar esta inovação, disponível a partir de 10 e 17 de julho, respetivamente. Outros modelos compatíveis serão anunciados brevemente.