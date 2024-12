Google foi buscar inspiração ao iPhone e ao iOS para uma novidade do Android 16

A concorrência entre o iOS e o Android é conhecida de todos. Ainda que sejam completamente diferentes, existem características que ambos partilha, e que acabam muitas vezes copiadas. Isso volta a ser visto agora, com os smartphones Pixel da Google a ganharem uma funcionalidade no Android 16 que os utilizadores do iPhone e do iOS já podem usar há algum tempo.

Com o Android 14, a Google trouxe mais opções de personalização do ecrã de bloqueio para os Pixel. Ganhou características como nove estilos de relógio diferentes, escolha da cor do papel de parede e ajuste do tamanho do relógio. No entanto, após as inovações no ecrã de bloqueio oferecidas pelo iOS 16, a Google decidiu adicionar mais inovações nesta área.

Com a recente atualização para a versão beta do Android 15 QPR2, surgiram opções para uma personalização mais detalhada da visualização do relógio no ecrã de bloqueio. De fontes fidedignas, foram partilhadas capturas de ecrã mostrando os novos recursos nos quais a Google trabalha.

Com a nova atualização, os utilizadores dos Pixel poderão ajustar as seguintes definições na visualização do relógio no ecrã de bloqueio. Falamos da espessura da fonte, definições de largura e altura, arredondamento de canto e inclinação.

Estas novas definições estarão acessíveis através do ícone de lápis na aplicação Pixel Wallpapers dos telefones Pixel. Após selecionar as opções do relógio, os utilizadores poderão fazer configurações com controlos deslizantes detalhados e botões de mudança simples.

Embora a funcionalidade ainda esteja em desenvolvimento, ainda não é claro quando é que a Google irá lançar estas inovações para todos os utilizadores do Pixel. Em particular, é aguardado com expectativa para ver quais os mostradores de relógio que serão suportados pelas opções de personalização do relógio e quando exatamente a atualização será lançada, se no Android 16 ou não.

Dado que o ecossistema Android se destaca pela liberdade de personalização, o facto dos dispositivos Pixel possuírem opções de ecrã de bloqueio é um desenvolvimento positivo para os utilizadores. Ainda mais, sendo similares ao que o iPhone e o iOS oferecem.