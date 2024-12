Android Auto: Google resolve finalmente um dos problemas para quem ouve música no carro

A Google tem apostado em muitas novidades e atualizações para o Android Auto a cada nova versão. Este seu sistema está no foco dos desenvolvimentos e agora recebeu uma correção importante. Esta parece tratar finalmente um dos grandes problemas para quem ouve música no carro.

Google resolve um dos problemas do Android Auto

Embora seja verdade que graças a atualizações constantes, o Android Auto recebeu muitas melhorias e novas funções nos últimos meses, não é menos verdade que também recebeu muitos 'bugs' e problemas que não tinha antes. E os utilizadores começam a perceber isso, enchendo os fóruns oficiais da Google com mensagens com críticas e relatos de bugs.

Temos um bom exemplo nos problemas de som do Android Auto. Há semanas que os utilizadores relatam interrupções ao usar aplicações como o Spotify ou outras no Android Auto. O mais frustrante é que parece não haver motivo aparente para estas falhas, uma vez que a ligação está estável e as apps funcionam corretamente. No entanto, alguns utilizadores relataram que também ocorrem cortes de som durante as chamadas, indicando que se trata de uma falha mais profunda.

Seja como for, a Google respondeu finalmente a estes utilizadores. Um membro da equipa do Android Auto recorreu aos fóruns oficiais para agradecer os relatos e informar que a solução já foi implementada. E o melhor é que basta o utilizador atualizar o seu dispositivo.

Tudo fica tratado com esta versão disponível

Especificamente, é recomendado atualizar para o Android Auto 13.2 para resolver o problema de som. Isto é algo que pode parecer surpreendente para os leitores, uma vez que aquela versão do Android Auto foi lançada em novembro passado. No entanto, segundo o funcionário da Google, a solução para o ‘bug’ já está presente a partir desta versão. Claro que quem tem a versão 13.3 instalada, lançada no final de novembro, em teoria já terá o patch instalado.

A ideia aqui é mesmo “em teoria”, porque muitos utilizadores responderam negativamente à mensagem do funcionário. Afirmam que já têm instalada a versão 13.2 do Android Auto e que continuam a sofrer os mesmos problemas.

Assim sendo, é possível que existam dois bugs diferentes, e que a Google tenha resolvido apenas um. Também é possível que tenha sido apenas um erro e que o funcionário se tenha referido à nova versão da app, a 13.4, que deverá ser lançada ainda este ano. Em suma, é aconselhável atualizar o smartphone e instalar a atualização mais recente disponível para o Android Auto.