ChatGPT chega ao WhatsApp! Saiba como conversar com o chatbot de IA da OpenAI

Com a IA cada vez mais presente, não é estranho começar a ocupar cada vez mais lugares comuns. Já a temos nos sistemas operativos e até no software. A grande novidade agora é a chegada do ChatGPT ao WhatsApp, para conversas diretas com esta IA da OpenAI.

O ChatGPT chegou ao WhatsApp

A OpenAI está a trazer o ChatGPT para o WhatsApp pela primeira vez e a sua utilização é totalmente gratuita. A nova funcionalidade permitirá que converse com ele como se fosse um ser humano ou a própria IA do Meta incorporada na plataforma de mensagens.

Este é o décimo anúncio na extravagância dos 12 dias de OpenAI, onde a empresa disse que alguns dias seriam grandes – como Sora – e outros “stocking stuffers”. O anúncio de hoje permitirá às pessoas adicionar o número 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478 - wa.me/18002428478) como contacto no WhatsApp a partir de qualquer parte do mundo. Esta é uma forma de permitir que as pessoas interajam com a IA mesmo que estejam numa ligação móvel com poucos dados.

O WhatsApp é uma das aplicações de mensagens mais utilizadas em todo o mundo, com mais de 2,7 mil milhões de utilizadores, e prevê-se que ultrapasse os 3 mil milhões no próximo ano. É uma plataforma importante para o OpenAI ter acesso, especialmente com a crescente popularidade da IA da Meta. Os utilizadores nos EUA podem ligar para o ChatGPT e conversar por voz com a IA. Este utiliza a mesma tecnologia por trás do Advanced Voice.

Como funciona a novidade?

Em algumas partes do mundo, obter acesso consistente a dados de alta velocidade pode ser dispendioso ou quase impossível, pelo que as pessoas recorrem a aplicações como o WhatsApp para aceder a serviços de dados que não requerem uma chamada constante. Com o ChatGPT no WhatsApp, os utilizadores poderão fazer perguntas como se estivessem a falar com uma pessoa, sem todas as sobrecargas web da aplicação ChatGPT.

Esta implementação utiliza o mesmo modelo GPT-4o-mini que vem com a versão gratuita do ChatGPT. A OpenAI deu o exemplo de o utilizar para pedir ajuda “com a escrita criativa ou brainstorming, oferecer recomendações (receitas, ideias de viagens, etc.) ou conversar sobre temas gerais como notícias, passatempos ou curiosidades”.

A empresa afirma que este é um lançamento experimental e pode haver imposição de limites de tarifas, bem como disponibilidade reduzida dependendo da procura. “Para uma experiência mais completa com mais ferramentas, limites mais elevados e mais personalização, os utilizadores existentes devem continuar a utilizar o ChatGPT diretamente através das suas contas”, acrescentou.