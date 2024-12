Califórnia vai exigir carregadores de VE para todas as novas residências em 2026

A Califórnia vai implementar novas regras que obrigam à inclusão de carregadores para veículos elétricos (VE) na maioria dos espaços de estacionamento residencial a partir de 2026. Isto resolverá um dos maiores obstáculos associados aos VE.

Uma das grandes vantagens de possuir um veículo elétrico é a conveniência de o carregar em casa. Em vez de deslocar-se a um posto de combustível, basta estacioná-lo em casa - onde geralmente passa pelo menos oito horas por dia - e sair todas as manhãs com a bateria carregada.

Contudo, este benefício está limitado a quem dispõe de um espaço de estacionamento dedicado, como uma garagem, onde pode instalar um carregador. Para quem vive em apartamentos, a situação pode ser mais complicada.

Embora alguns estados tenham promulgado leis conhecidas como "direito a carregar", oferecendo soluções para moradores de prédios, estas medidas ainda são inconsistentes e não abrangem todas as situações. Mas a Califórnia está a resolver esta lacuna através de novos códigos de construção.

Novas regras implicam aumento significativo de pontos de carregamento de VE

Os códigos de construção californianos já exigiam que algumas unidades fossem EV Ready (prontas para VE), dependendo do tamanho do empreendimento. Contudo, as novas regras aumentam significativamente esta exigência, determinando que, na maioria dos casos, deve haver pelo menos um carregador por unidade habitacional.

Unidades Unidades podem ser: Um apartamento dentro de um prédio.

Uma casa num conjunto habitacional.

Qualquer tipo de habitação autónoma dentro de um edifício maior.

Em empreendimentos multifamiliares (apartamentos ou condomínios), cada unidade com um estacionamento deverá dispor de um espaço EV Ready. Isto significa, no mínimo, uma tomada de 240V/20A ou um carregador específico para VE (NEMA 6-20, 14-30, 14-50 ou J1772).

Para reduzir custos, espaços EV Ready podem partilhar energia, desde que cada unidade consiga receber, no mínimo, 3,3kW em simultâneo. Um exemplo recente demonstrou que o custo final de implementação foi de cerca de 405 dólares por espaço, já incluindo um incentivo de 2000 dólares por espaço concedido pela companhia de energia local.

Nos casos em que o estacionamento é exclusivo de uma unidade, as novas regras estipulam que o carregador deve estar ligado ao quadro elétrico da unidade, sempre que "tecnicamente viável". Se os lugares forem partilhados, é obrigatório haver pelo menos um espaço EV Ready por unidade.

Adicionalmente, em empreendimentos com mais lugares de estacionamento do que unidades habitacionais, pelo menos 25% dos lugares excedentes devem ser EV Ready, com a possibilidade de os municípios aumentarem este requisito.

Regras alargadas a hotéis e espaços comerciais

Estas exigências também abrangem hotéis e motéis. Em novos empreendimentos deste tipo, 65% dos lugares de estacionamento deverão ser EV Ready, com os municípios a poderem exigir até 100%.

Parques de estacionamento comerciais também estarão sujeitos às novas normas, com 20% dos lugares a necessitarem de infraestrutura para carregamento de VEs, podendo este valor aumentar para 30% ou 45%, dependendo das decisões locais.

Estas regras aplicam-se não apenas a novas construções, mas também a qualquer alteração ou adição de lugares de estacionamento existentes que requeiram licenças de construção. Por exemplo, ao construir um novo parque coberto com painéis solares, será obrigatório incluir carregadores de VE.

As novas regras entram em vigor no início de 2026, com tempo suficiente para serem implementadas antes de 2035, ano em que a Califórnia planeia que todos os novos carros vendidos sejam elétricos ou híbridos plug-in.

