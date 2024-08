O Google Maps recebeu uma mudança importante na interface no iPhone

O Google Maps está a lançar uma nova atualização para o iPhone que traz um ajuste na interface. Notavelmente, esta segue a mesma mudança que a gigante das pesquisas aplicou no Android em julho e que agora está a chegar ao resto das plataformas onde está presente.

Google Maps recebeu uma mudança importante

Agora, a mesma barra inferior redesenhada está a chegar ao iPhone. O Google Maps para iOS reduz o número de separadores da barra inferior de cinco para três. O separador “Ir” foi removido, mas ainda pode ser acedido no separador renomeado “Você” na lista “Viagens guardadas”.

A barra inferior do Google Maps no iOS mostra agora apenas os separadores Explorar, Você e Contribuir. O separador do meio, anteriormente denominado “Salvo”, foi agora substituído pelo separador “Você”. Mantém o ícone do marcador original. Além disso, o separador “Atualizações” também foi removido.

Na página do separador “Você” atualizado, estão novos separadores principais para “Notificações” e “Mensagens”. Estes dois itens faziam parte do separador "Atualizações" antes desta alteração. Além disso, o Google Maps para iOS removeu a barra de pesquisa da página do separador “Você”.

Interface no iPhone está agora mais simples

Não há alterações no separador “Contribuir” e este permanece o mesmo. No geral, a nova barra inferior redesenhada do Google Maps parece mais organizada e limpa e também menos confusa. Esta alteração é visível no Google Maps para iOS v6.129.1.

Importa notar que esta parece ser uma alteração do lado do servidor. Portanto, se estiver com a aplicação aberta, tente fechá-la e também fechá-la na lista de aplicações recentes para carregar a alteração.

O Google Maps disponibilizou recentemente mapas offline para o Wear OS para os smartwatches. Com esta atualização, todos os seus mapas offline guardados no seu smartphone serão sincronizados automaticamente com o seu relógio Wear OS por Wi-Fi e durante o carregamento. A nova opção “Mapas offline” será visível por cima da opção Definições, na parte inferior da lista principal.