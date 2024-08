O Android Auto tem uma presença crescente e são cada vez mais os condutores que dependem dele. A Google tem apostado de forma mais ativa nos seus desenvolvimentos, mas parece muito lenta em resolver uma das últimas falhas. O Android Auto continua com problemas nos comandos de voz e sem solução da Google.

A plataforma Android Auto da Google é incrivelmente útil, mas depende muito dos comandos de voz para o ajudar em segurança na estrada. Nas últimas semanas, os principais comandos de voz para chamadas e mensagens de texto deixaram de funcionar.

Tal como foi reportado no início deste mês, uma falha no Android Auto impede o Google Assistant de fazer chamadas ou enviar mensagens de texto através de comandos de voz. Ao tentar fazê-lo, o Assistente apenas pede que repita o pedido, indefinidamente, acabando por não conseguir concluir a tarefa.

Este problema na altura não foi muito generalizado, apenas alguns utilizadores a reportarem a situação anormal. Infelizmente, e com o decorrer do tempo, a situação agravou-se de forma muito elevada. Nas últimas três semanas tem afetado cada vez mais pessoas.

Uma lista crescente de utilizadores afetados do Android Auto relata nos fóruns de suporte da Google que o problema continua a atormentar a sua experiência. Indicam falhas nos comandos de voz para chamadas ou mensagens de texto. Mesmo nos casos em que o Android Auto mostra um botão para permitir a seleção do contacto, também falha.

Esta é, obviamente, uma experiência extremamente frustrante, mas a parte lamentável é que, até agora, a Google não ofereceu uma solução. A marca tem procurado apostar nesta sua solução, mas desta vez está muito lenta a apresentar qualquer solução para o problema.

Um membro da equipa do Android Auto reconheceu o problema no início de agosto, mas ainda não houve nenhuma atualização por parte da Google. E mesmo com as atualizações lançadas desde então (o Android Auto v12.7 acaba de ser lançado em beta), não houve progressos para os utilizadores afetados.