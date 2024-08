Astronautas da Starliner regressam a casa em fevereiro numa SpaceX Crew Dragon

Foram dois meses de testes intensos e discussões, mas a decisão está tomada. A NASA relatou que os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams regressarão a casa em fevereiro de 2025 numa SpaceX Crew Dragon, e o Boeing Starliner em que voaram para a Estação Espacial Internacional em junho regressará sem tripulação.

Numa conferência de imprensa realizada ontem, Steve Stich, gestor do Programa de Tripulação Comercial da NASA, revelou que “havia muita incerteza” em torno das previsões para os propulsores do Starliner avançarem com um voo de regresso tripulado.

O plano definido é que a primeira tripulação da Starliner regresse com o Crew-9 da SpaceX, que está previsto ser lançado na ISS no final de setembro. A Crew-9 deveria inicialmente transportar quatro tripulantes, mas em vez disso terá de avançar com dois, para abrir espaço ao regresso de Wilmore e Williams.

Esta nave espacial está a ser reconfigurada com assentos para os dois astronautas, e os fatos espaciais Dragon serão adicionados à sua carga para os poderem trazer para casa. Quando Wilmore e Williams partirem, a dupla já estará na estação espacial há cerca de oito meses. O teste de voo do Starliner deveria durar pouco mais de uma semana.

O próximo passo é preparar o Starliner para desacoplar e terminar como um teste de voo não tripulado. A agência prevê realizar a segunda parte da sua revisão de preparação para o processo na próxima semana e espera que o desencaixe ocorra no início do próximo mês.

O problema com os propulsores da Starliner tem sido “muito complexo”, revelou Stich, e o seu desempenho tem sido “desafiante de prever”. Sem conseguir saber com precisão o desempenho dos propulsores desde o desacoplar até à queima de saída de órbita, os riscos potenciais para os astronautas eram muito elevados, explicou.

O voo espacial é arriscado, mesmo na sua forma mais segura e rotineira, e um voo de teste, pela sua natureza, não é seguro nem rotineiro. E assim a decisão de manter Butch e Suni a bordo da Estação Espacial Internacional e trazer o Boeing Starliner para casa sem tripulação é "o resultado de um compromisso com a segurança".