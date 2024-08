Um foguetão que passou 15 anos no espaço tem um aspeto “semelhante” ao do seu lançamento

Este foguetão está há 15 anos exposto à radiação espacial, a partículas de alta energia, variações de temperatura, campos magnéticos, radiação cósmica e mesmo assim, embora faça parte do lixo espacial, com o tamanho aproximado de um autocarro urbano, parecem estar em muito bom estado. Esta aparência surpreendeu!

Existe uma enorme quantidade de lixo a flutuar no espaço, com estimativas recentes que sugerem que podem existir mais de 25.000 objetos em órbita à volta da Terra neste momento. Até agora, não é frequente vermos este lixo de perto para descobrirmos como uma vida no espaço afeta os objetos feitos pelo homem.

Uma sonda lançada por investigadores japoneses passou meses a seguir uma fase de um foguetão defunto, de acordo com a informação do Ars Technica. Agora, a sonda enviou os seus resultados, que mostram o estado do velho lançador com pormenores satisfatórios.

O espaço não foi assim tão cruel com o velho foguetão

O foguetão em questão foi lançado para o espaço há mais de 15 anos. Mede mais de 11 metros de cumprimento, pesa cerca de três toneladas e foi deixado a flutuar sobre a Terra. Sim, há muita gente a fazer figas para que nada choque com ele lá em cima.

Agora, o Japão está a trabalhar num método para retirar o seu lixo do espaço, que começa com a missão Active Debris Removal by Astroscale-Japan (Remoção ativa de detritos pela Astroscala-Japão).

A missão foi lançada em fevereiro e uma sonda foi capaz de localizar o foguetão defunto e de o seguir por cima da Terra, como explica o Ars Technica:

O ADRAS-J fotografou a fase superior de um foguetão H-IIA a uma distância de várias centenas de metros e depois afastou-se. Esta foi a primeira imagem divulgada publicamente de detritos espaciais capturados a partir de outra nave espacial utilizando operações de encontro e proximidade. Desde então, a Astroscale tem efetuado manobras mais complexas em torno da fase superior do H-IIA, que não é controlada desde que foi lançado um satélite japonês de investigação climática em janeiro de 2009. A Astroscale tentou completar uma volta de 360 graus em torno do foguetão H-IIA no mês passado, mas a nave espacial desencadeou um aborto autónomo a um terço da manobra, depois de detetar uma anomalia de atitude.

Desde então, os cientistas descobriram e resolveram o problema que causou o aborto do último voo e voltaram ao foguetão inútil para ver em que condições se encontra. A Astroscale, a empresa privada por detrás do programa, partilhou agora algumas imagens de perto da nave abandonada enquanto cai sobre a Terra.

O foguetão parece estar em muito boas condições, uma vez que o seu revestimento exterior está intacto.

A estrutura está notavelmente semelhante ao aspeto que tinha quando foi lançado.

Refere a Ars.

Para além de avaliar o seu estado físico, a equipa também observou o comportamento da nave defunta no espaço, monitorizando a sua taxa de rotação e velocidade, para que possam planear uma forma de um dia a remover do céu.

Esta é a próxima etapa do programa ADRAS-J, mas será infinitamente mais complexa, uma vez que as naves que se pretende retirar de órbita nunca foram concebidas para atracar ou ser recolhidas do espaço. Para capturar e remover o lixo espacial, o programa está a desenvolver uma nave de segunda geração que será capaz de capturar o lixo em órbita. Os dados desta missão serão utilizados para planear a próxima fase da limpeza do espaço.

Limpar a nossa órbita não será uma tarefa fácil e exigirá a colaboração de agências espaciais de todo o mundo. Já foram apresentadas propostas de missões de limpeza do espaço por agências da Europa e dos EUA, que esperam limpar o cosmos na próxima década.