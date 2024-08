Astronautas que voaram para uma missão de oito dias na ISS poderão ficar retidos até 2025

Embora já tenhamos um entendimento mais vasto sobre o espaço, há ainda muito por explorar e ainda mais por descobrir, sendo as viagens um tanto imprevisíveis. De tal forma, que os dois astronautas da NASA que deixaram a Terra rumo a uma missão de oito dias na Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) poderão ficar retidos até 2025.

Dois astronautas norte-americanos que partiram para o espaço numa missão de oito dias, em junho, poderão ficar retidos na ISS até ao próximo ano. Conforme informação avançada pela NASA, a situação dever-se-á a problemas relacionados com a cápsula Starliner da Boeing.

Se a Starliner continuar a ser considerada insegura para regressar à Terra, os dois astronautas, Butch Wilmore e Suni Williams, que se tornaram a primeira tripulação a pilotar esta cápsula, poderão regressar à Terra na Crew Dragon da SpaceX, mas apenas em fevereiro de 2025.

Com os dois astronautas retidos na ISS, a NASA tem estado em conversações com a SpaceX, de modo a encontrar uma forma de deixar dois lugares vazios num próximo lançamento da Crew Dragon, adiado por um mês na terça-feira.

Starliner da Boeing está a reter astronautas no espaço

Segundo o The Guardian, a missão de teste dos astronautas a 5 de junho, inicialmente prevista para durar cerca de oito dias na ISS, tem sido arrastada por problemas no sistema de propulsão da Starliner. Ao mesmo órgão de comunicação, especialistas espaciais asseguraram que não é invulgar ou inesperado que um voo espacial experimental tenha problemas.

É definido como uma missão de teste, chama-se um voo de teste com tripulação, e uma das suas funções é lidar com problemas não planeados.

Explicou Jerry Stone, associado sénior do Instituto de Estudos Espaciais e autor de One Small Step.

Apesar de teoricamente esperadas, estas falhas têm alimentado dúvidas relativamente à capacidade de a nave espacial trazer os astronautas de volta à Terra em segurança, conforme planeado.

Na impossibilidade de os trazerem, um porta-voz da Boeing disse que, se a NASA decidir alterar a missão da cápsula, a empresa "tomará as medidas necessárias para configurar a Starliner para um regresso sem tripulação".

Em julho, a Boeing revelou que, após rigorosos testes em terra, os engenheiros identificaram problemas na cápsula, incluindo o mau funcionamento dos propulsores e fugas de hélio. No entanto, mais tarde, a 2 de agosto, afirmou estar confiante "no regresso da Starliner com a tripulação".

A Starliner está acoplada à ISS há 63 dos 90 dias máximos que pode permanecer, além de estar estacionada no mesmo porto que a Crew Dragon terá de utilizar para deixar a próxima tripulação de astronautas.

O lançamento da Crew-9 da SpaceX estava previsto para meados de agosto. Contudo, de acordo com a NASA, a missão será lançada depois de 24 de setembro.

Se a SpaceX for chamada para resolver a situação dos astronautas retidos na ISS, a utilização de uma nave sua para o regresso que estava planeado acontecer a bordo da Starliner da Boeing será um grande golpe para esta gigante aeroespacial, que tem lutado durante anos para competir com a SpaceX e a sua Crew Dragon.