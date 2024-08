Sabem como se torna Marte habitável de forma eficaz? “Explode-se” o planeta

Se alguma vez quisermos estabelecer colónias humanas de longa duração em Marte, vai ter de haver mudanças. Marte não é exatamente o lugar mais hospitaleiro do Sistema Solar, e a situação atual não é a melhor para a sobrevivência. A ideia é explodir o planeta com "purpurina"!

Terraformar Marte para termos um planeta gelado?

Um dos problemas mais importantes é o clima. As temperaturas de Marte são demasiado baixas para o conforto de corpos humanos quentes - a média situa-se nos -64 graus Celsius. Se quisermos terraformar, temos de aquecer as coisas.

Agora, os cientistas descobriram uma forma de o fazer e afirmam que o seu método é 5.000 vezes mais eficiente do que outras estratégias.

De acordo com uma equipa liderada pela engenheira eletrotécnica Samaneh Ansari, da Universidade Northwestern, nos EUA, Marte poderia ser aquecido e mantido quente através da libertação de hastes metálicas nanoscópicas na atmosfera para criar e manter um efeito de estufa.

Ainda seriam necessários milhões de toneladas para aquecer o planeta, mas isso é cinco mil vezes menos do que seria necessário com propostas anteriores para aquecer globalmente Marte. Isto aumenta significativamente a viabilidade do projeto. Isto sugere que a barreira ao aquecimento de Marte para permitir a existência de água líquida não é tão elevada como se pensava.

Diz o geofísico Edwin Kite da Universidade de Chicago, autor correspondente da investigação.

O efeito de estufa é a forma mais viável que conhecemos para aquecer um planeta, mas, apesar da situação da Terra, é mais difícil de gerar do que parece.

As estratégias anteriormente propostas para o aquecimento de Marte com efeito de estufa invocavam a necessidade de gases com efeito de estufa, como os que aquecem a Terra e Vénus.

E se criássemos um efeito de estufa marciano?

Aqui na Terra, o aquecimento com efeito de estufa revelou-se demasiado fácil. A atmosfera enche-se de gases como o dióxido de carbono e o metano, que dispersam o calor que irradia da superfície, retardando a sua fuga para o espaço e provocando o aumento da temperatura.

Se conseguíssemos bombear a ténue atmosfera de Marte com estes gases de efeito de estufa, como em propostas anteriores, o efeito de aquecimento seria o mesmo, aumentando a temperatura de Marte para um nível em que os organismos fotossintéticos pudessem sobreviver.

O problema é que Marte não tem muitos dos ingredientes necessários para esta estratégia. Teríamos de os transportar da Terra em grandes quantidades ou tentar extraí-los da superfície de Marte. Qualquer uma destas formas é cara e difícil.

Mas e se trabalhássemos com o que Marte tem prontamente disponível?

Os rovers marcianos verificaram que o solo da superfície de Marte é rico em minerais metálicos, como o alumínio e o ferro. E se pudéssemos lançar partículas minúsculas de metal cintilante na atmosfera marciana, como um canhão de purpurina, para serem transportadas para o ar e reterem a luz solar, tal como as emissões de carbono fazem aqui na Terra?

Ansari e os seus colegas modelaram minúsculas hastes metálicas do mesmo tamanho que as partículas de poeira nativas de Marte, um pouco mais pequenas do que purpurinas comerciais, com um rácio de aspeto de 60:1, para serem lançadas no céu marciano. Calcularam a quantidade de calor que seria retida por nuvens metálicas brilhantes destes nanobastões e a quantidade de poeira necessária para produzir e manter um efeito de estufa.

Estamos ainda, claro, na esfera do "supúnhamos"

O tamanho e a forma dos nanobastões evitariam que a poeira caísse em Marte durante 10 vezes mais tempo do que a poeira natural. Se libertados a um ritmo sustentado de 30 litros por segundo, os nanobastões produziriam o aquecimento acima mencionado, provocando a fusão do gelo à superfície e aumentando a pressão atmosférica à medida que o gelo de dióxido de carbono sublimasse.

A pressão atmosférica continuaria a aumentar durante séculos, à medida que as calotes polares de dióxido de carbono se volatilizassem.

Isto não tornaria Marte habitável, nem de longe. O oxigénio na atmosfera de Marte continuaria a ser insuficiente para ser respirável; mas, quando a superfície fosse habitável para as bactérias, poderiam ser instalados micróbios para iniciar o longo e difícil trabalho de produção de oxigénio.

A estratégia dos nanobastões levaria ainda algum tempo, na ordem das várias décadas, mas acabaria por aquecer Marte em mais de 28 graus Celsius, levando o seu clima para um regime ainda não confortável para os vertebrados, mas suficientemente quente para a vida microbiana fotossintética - um primeiro passo importante para um Marte terraformado.

Há ainda alguns problemas que podem ter de ser resolvidos. Não se sabe ao certo quanto tempo os nanobastões permaneceriam na atmosfera de Marte, que continua a ter fugas para o espaço (o que não é invulgar; todas as atmosferas têm fugas, mas Marte não tem um campo magnético global que proporcione contenção como a Terra).

E, à medida que Marte aquece, as nanopartículas podem acabar por atrair partículas de água, como acontece com a poeira na atmosfera terrestre, e cair de novo à superfície sob a forma de chuva. Por isso, podem não permanecer no ar durante tanto tempo como gostaríamos. Este facto representa um potencial obstáculo que não sabemos bem como prever e que exigirá um estudo mais aprofundado.

No entanto, segundo Kite, "esta investigação abre novos caminhos para a exploração e potencialmente aproxima-nos um passo do sonho de longa data de estabelecer uma presença humana sustentável em Marte.