Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa
No início desta tarde, foi sentido um sismo, em Lisboa. Ainda sem grandes detalhes, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) situa o epicentro em Alenquer e calcula a magnitude em 4,1 na escala de Richter.
Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o primeiro abalo foi registado pelas 12h14, perto de Vila Franca de Xira, e a uma profundidade de 15 quilómetros.
Entretanto, dois minutos depois, pelas 12h16, o segundo abalo foi sentido, a uma profundidade de dois quilómetros.
Em comunicado, o IPMA informa que o epicentro foi registado a "4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer", remetendo mais informações para novo comunicado, a divulgar entretanto, "com informação instrumental e macrosísmica atualizada".
Numa SMS enviada à população, a Proteção Civil pede que se "mantenha a calma" e se fique atento a "eventuais réplicas".
O que é a escala de Richter?
Concebida para determinar as forças envolvidas num sismo com uma magnitude entre 2,0 e 6,9, que ocorra nos primeiros 400 quilómetros de profundidade, a escala de Richter é a escala logarítmica mais conhecida de todos os tempos. Esta serve, conforme vemos surgir em notícias e relatos, para medir a magnitude dos sismos.
Apesar de ouvirmos falar dela de forma relativamente regular, categorizando sismos pelo mundo inteiro, é natural que não compreendamos, de facto, a que se refere.
Recapitulando, a escala sismológica de Richter, também conhecida como escala de magnitude local, é uma escala logarítmica utilizada para quantificar a energia libertada por um sismo.
Segundo o National Geographic Portugal, foi criada pelo sismólogo Charles Francis Richter, em conjunto com o sismólogo germano-americano Beno Gutenberg, em 1935.
A mesma fonte explica que, ao contrário das escalas lineares, em que cada grandeza tem o mesmo comprimento que a anterior (ou seja, representa o mesmo valor), nas escalas logarítmicas cada grandeza sucessiva tem um valor muito superior à grandeza anterior. No caso da escala de Richter, é 100.
Isto significa que, se tivermos dois sismos com uma magnitude de 3 e 6 respetivamente, a energia libertada pelo segundo sismo não será o dobro da do primeiro, mas sim 1.000.000 de vezes superior.
Estou a acabar de almoçar na boa. Não senti nada e estou em Loures onde de acordo com as Tv’s se sentiu e bem, lol
Fake news, não senti nada
Este foi de 4,1 é um sismo ligeiro, sentido localmente e regionalmente. Os sismos ligeiros situam-se entre 4,0 e 4,9 e ocorrem ocasionalmente em Portugal continental.
Foi bastante sentido em Lisboa um de 4,7, em fevereiro de 2025, com epicentro no Seixal.
O sismo de agosto de 2024, com epicentro em Sines. foi de 5,3, um sismo médio (vai de 5,0 a 5,9).
Em energia libertada (magnitude), dado que a escala é logarítmica:
– o do Seixal foi 8 vezes maior do que o de Alenquer
– o de Sines foi 8 vezes maior que o do Seixal e 63 vezes maior que o de Alenquer, e por isso já foi um susto, sentido em grande parte do país.
Devastadores são os de magnitude 7 ou 8. Comparado com o de Alenquer, que só faz cócegas:
– um de 7 (sismo maior) liberta energia aproximadamente 22.400 vezes o de Alenquer, e um de 8 (grandes sismo, aproximadamente 708.000 vezes. O maior sismo conhecido, de 9,5 (no Chile, em 1960) foi 11 milhões de vezes maior que o de Alenquer.
Oh Aves, menos……. acha pachorra.