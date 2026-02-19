Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa

No início desta tarde, foi sentido um sismo, em Lisboa. Ainda sem grandes detalhes, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) situa o epicentro em Alenquer e calcula a magnitude em 4,1 na escala de Richter.

Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o primeiro abalo foi registado pelas 12h14, perto de Vila Franca de Xira, e a uma profundidade de 15 quilómetros.

Entretanto, dois minutos depois, pelas 12h16, o segundo abalo foi sentido, a uma profundidade de dois quilómetros.

Em comunicado, o IPMA informa que o epicentro foi registado a "4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer", remetendo mais informações para novo comunicado, a divulgar entretanto, "com informação instrumental e macrosísmica atualizada".

Numa SMS enviada à população, a Proteção Civil pede que se "mantenha a calma" e se fique atento a "eventuais réplicas".

O que é a escala de Richter?

Concebida para determinar as forças envolvidas num sismo com uma magnitude entre 2,0 e 6,9, que ocorra nos primeiros 400 quilómetros de profundidade, a escala de Richter é a escala logarítmica mais conhecida de todos os tempos. Esta serve, conforme vemos surgir em notícias e relatos, para medir a magnitude dos sismos.

Apesar de ouvirmos falar dela de forma relativamente regular, categorizando sismos pelo mundo inteiro, é natural que não compreendamos, de facto, a que se refere.

Recapitulando, a escala sismológica de Richter, também conhecida como escala de magnitude local, é uma escala logarítmica utilizada para quantificar a energia libertada por um sismo.

Segundo o National Geographic Portugal, foi criada pelo sismólogo Charles Francis Richter, em conjunto com o sismólogo germano-americano Beno Gutenberg, em 1935.

A mesma fonte explica que, ao contrário das escalas lineares, em que cada grandeza tem o mesmo comprimento que a anterior (ou seja, representa o mesmo valor), nas escalas logarítmicas cada grandeza sucessiva tem um valor muito superior à grandeza anterior. No caso da escala de Richter, é 100.

Isto significa que, se tivermos dois sismos com uma magnitude de 3 e 6 respetivamente, a energia libertada pelo segundo sismo não será o dobro da do primeiro, mas sim 1.000.000 de vezes superior.

