Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa

· Ciência 4 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. yamahia says:
    19 de Fevereiro de 2026 às 12:40

    Estou a acabar de almoçar na boa. Não senti nada e estou em Loures onde de acordo com as Tv’s se sentiu e bem, lol

  2. Zé Fonseca A. says:
    19 de Fevereiro de 2026 às 13:05

    Fake news, não senti nada

  3. Max says:
    19 de Fevereiro de 2026 às 13:40

    Este foi de 4,1 é um sismo ligeiro, sentido localmente e regionalmente. Os sismos ligeiros situam-se entre 4,0 e 4,9 e ocorrem ocasionalmente em Portugal continental.
    Foi bastante sentido em Lisboa um de 4,7, em fevereiro de 2025, com epicentro no Seixal.
    O sismo de agosto de 2024, com epicentro em Sines. foi de 5,3, um sismo médio (vai de 5,0 a 5,9).
    Em energia libertada (magnitude), dado que a escala é logarítmica:
    – o do Seixal foi 8 vezes maior do que o de Alenquer
    – o de Sines foi 8 vezes maior que o do Seixal e 63 vezes maior que o de Alenquer, e por isso já foi um susto, sentido em grande parte do país.
    Devastadores são os de magnitude 7 ou 8. Comparado com o de Alenquer, que só faz cócegas:
    – um de 7 (sismo maior) liberta energia aproximadamente 22.400 vezes o de Alenquer, e um de 8 (grandes sismo, aproximadamente 708.000 vezes. O maior sismo conhecido, de 9,5 (no Chile, em 1960) foi 11 milhões de vezes maior que o de Alenquer.

