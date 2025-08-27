Gotas inovadoras permitem ler sem óculos durante 10 horas

Especialmente com a idade, os óculos tornam-se verdadeiros aliados, sendo cruciais para ler livros, fazer srcoll no smartphone ou avaliar as letras pequeninas de um qualquer contrato ou rótulo. Perante este cenário que reflete o peso dos anos, umas gotas inovadoras prometem corrigir a visão durante 10 horas, permitindo ler de perto sem necessidade de óculos.

Quase todas as pessoas com mais de 45 anos sofrem de perda de visão de perto, que piora de forma gradual e geralmente requer correção com óculos ou lentes de contacto.

Embora seja uma condição gradual, pode progredir rapidamente e de forma inesperada, dificultando tarefas diárias que antes eram simples, como ler instruções ou rótulos de alimentos.

No sentido de resolver este problema de uma forma mais simples do que com óculos de correção, a LENZ Therapeutics desenvolveu umas gotas inovadoras, para as quais obteve aprovação, em julho.

No mês passado, a empresa anunciou que a norte-americana Food and Drug Administration (FDA) aprovou o seu VIZZ 1,44%, o primeiro e único colírio à base de aceclidina aprovado pela autoridade reguladora para o tratamento da presbiopia em adultos.

Voltar a ler sem óculos pode ser possível

De forma simplificada, esta aprovação "representa uma melhoria transformadora nas opções de tratamento disponíveis para os 128 milhões de adultos que vivem com visão turva de perto".

Segundo Eef Schimmelpennink, presidente e diretor-executivo da LENZ Therapeutics, trata-se do "primeiro e único colírio" que, aplicado uma vez por dia, oferece alívio da visão de perto turva por até 10 horas.

Ou seja, as pessoas terão a sua visão de leitura melhorada sem estarem sujeitas aos efeitos colaterais dos tratamentos estabelecidos.

Conforme partilhado pela empresa, o VIZZ atua reduzindo suavemente a pupila do olho, utilizando aceclidina. Desta forma, cria um chamado pinhole effect, semelhante ao estreitamento da lente de uma câmara, que ajuda a focar objetos próximos com maior nitidez.

Contrariamente aos colírios mais antigos, o da LENZ Therapeutics não afeta significativamente os músculos de focagem do olho, pelo que não desfoca a visão à distância nem causa o efeito comum de zoom.

Embora outras opções de colírio tenham sido lançadas e tido sucesso, em 2021, a alternativa da LENZ Therapeutics é considerada melhor, porque:

O Vuity, o cloridrato de pilocarpina 1,25% utilizado anteriormente, é um colírio de dupla ação que pode melhorar a visão de perto, mas pode causar efeitos secundários como peso nas sobrancelhas ou problemas vitreorretinais raros devido à ativação do músculo ciliar.

A aceclidina, o miótico seletivo da pupila utilizado agora, funciona sem estimular significativamente o músculo de focagem, o músculo ciliar, criando o chamado pinhole effect, que melhora a visão de perto sem os resultados adversos observados no Vuity.

A aprovação da FDA surge na sequência de três estudos de Fase II com centenas de participantes. O VIZZ foi bem tolerado, sem eventos adversos graves observados nos mais de 30.000 dias de tratamento.

Na opinião do investigador clínico da VIZZ, Marc Bloomenstein, do Schwartz Laser Eye Care Center em Scottsdale, Arizona, esta poderá ser uma solução muito bem-vinda, podendo mesmo tornar-se imediatamente o padrão de cuidados.

Segundo a previsão da empresa, o VIZZ deverá estar amplamente disponível no quarto trimestre de 2025. Esperámo-lo em Portugal!