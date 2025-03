Finalmente! Firefly Aerospace é a primeira empresa comercial a aterrar com êxito na Lua

Uma nave espacial de construção privada aterrou com sucesso na Lua. A sonda robótica, denominada Blue Ghost, esteve em órbita à volta da Lua durante cerca de duas semanas, preparando-se para a sua ousada descida. A empresa Firefly Aerospace, sediada no Texas, desenvolveu a nave espacial.

Sucesso de alunagem da Blue Ghost

A nave espacial aterrou por volta das 8h36 da manhã de domingo (hora de Lisboa), com a sala de controlo a irromper em aplausos, juntamente com uma multidão reunida para o evento de aterragem no exterior da sede da Firefly em Austin, Texas.

Em fevereiro de 2024, uma outra empresa sediada no Texas, a Intuitive Machines, fez história quando o seu veículo de aterragem Odysseus conseguiu uma aterragem emocionante perto do Polo Sul da Lua.

A aterragem da Firefly Aerospace é a primeira de uma série de missões robóticas à Lua em 2025.

No início desta semana, a Intuitive Machines lançou o seu segundo módulo de aterragem no espaço, com uma aterragem na Lua prevista para 6 de março ou por volta dessa data. E um lander e um pequeno rover desenvolvidos pela empresa japonesa ispace foram lançados à lua no mesmo foguetão que o Blue Ghost, mas estão a seguir um caminho mais longo e menos intensivo em energia e espera-se que cheguem no final de maio ou no início de junho.

Segundo a NASA, pensa-se que a região é o local de um antigo impacto de um asteroide.

No início da semana passada, o módulo de aterragem transmitiu imagens do lado mais afastado da Lua, cheio de crateras e cheio de marcas, enquanto orbitava a cerca de 100 km acima da superfície.

Nave leva material de investigação da NASA

O Blue Ghost iniciou a sua descida de uma hora até à Lua pouco depois das 2 da manhã de domingo. A nave espacial transporta 10 instrumentos científicos da NASA, incluindo um que irá sondar o interior da Lua a profundidades até 1.127 km.

As câmaras vão captar imagens de raios X para a Terra, estudando a forma como o clima espacial interage com o campo magnético da Terra.

Uma câmara separada tirou fotografias detalhadas do módulo de aterragem à medida que descia para a superfície lunar, que ajudarão futuras missões à Lua.

Os instrumentos a bordo do módulo de aterragem também analisarão amostras do solo lunar, estudarão a quantidade de poeira lunar que adere a diferentes materiais e utilizarão lasers para medir a distância exata entre a Terra e a Lua.

Espera-se que o Blue Ghost passe cerca de duas semanas a recolher dados na superfície lunar.

A missão faz parte da iniciativa Commercial Lunar Payload Services da NASA, que foi criada como uma parceria público-privada entre a agência e mais de uma dúzia de empresas norte-americanas para entregar experiências científicas, tecnologia e outras cargas da NASA à Lua. A agência concedeu à Firefly Aerospace cerca de 101,5 milhões de dólares para levar a cabo a missão Blue Ghost.

A NASA afirmou que as experiências científicas e as demonstrações tecnológicas destas missões ajudarão os cientistas a compreender melhor a região polar sul da lua, onde se espera que as futuras missões tripuladas aterrem.