Artemis II: até os astronautas ficam com prisão de ventre no espaço

A NASA levou laxantes na missão Artemis II por uma razão. Num ambiente onde cada detalhe é planeado ao milímetro, há aspetos da condição humana que continuam inevitáveis. Até no espaço, longe da gravidade terrestre, o corpo mantém as suas rotinas e fragilidades.

Viajar afeta seriamente a digestão

Viajar é notoriamente difícil para a digestão. Jet lag, desidratação, stress e até ligeiras alterações nos horários das refeições podem resultar em dificuldades desagradáveis na casa de banho. Mas, da próxima vez que estiver a lidar com problemas intestinais fora de casa, lembre-se: pelo menos não está a enfrentar isso no espaço.

Estava a pensar como, mesmo na Terra, viajar é um dos maiores fatores que desencadeiam obstipação. [É] sempre uma tempestade perfeita de obstipação na Terra. Por isso, só vai agravar-se cada vez mais quando se sai da Terra.

Disse Sarah Jane Bunge.

Artemis II:: Dulcolax chegou ao espaço sem aviso prévio

A verdade é que pensar nestas questões faz parte do trabalho de Bunger. É responsável global de investigação e desenvolvimento da Dulcolax, onde supervisiona tudo o que está ligado a novas fórmulas e atividades clínicas do laxante e amaciador de fezes.

Mesmo após mais de 13 anos na área, ficou surpreendida ao saber que o medicamento estava disponível para um novo público: os astronautas da Artemis II.

Não fomos contactados antecipadamente. Foi uma surpresa agradável sermos incluídos.

Afirmou sobre a presença do Dulcolax no formulário oficial e no kit de primeiros socorros da NASA.

Medicamentos essenciais e espaço limitado

Suplementos como o Dulcolax, em particular o bisacodilo, estão incluídos na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde, algo acompanhado de perto pela equipa médica da NASA.

Ao mesmo tempo, o espaço de armazenamento nas naves é extremamente limitado, obrigando à escolha de medicamentos eficazes e compactos.

Penso sempre no exemplo famoso de enviarem uma astronauta com cerca de 100 tampões. Querem garantir que não levam em excesso, mas que têm tudo o que os astronautas possam precisar para se tratar.

Disse Bunger, referindo-se à primeira missão histórica de Sally Ride.

Microgravidade dificulta o funcionamento do intestino

Bunger explica que a obstipação pode ser particularmente problemática nos primeiros dias no espaço, enquanto o corpo se adapta. Comer no espaço é difícil, embora não necessariamente pelas razões mais óbvias.

A ausência de gravidade torna a digestão mais exigente, pois os órgãos e músculos trabalham em condições para as quais não evoluíram.

O trato digestivo pode ser comparado a um material elástico. A peristalse ajuda a mover os alimentos, mas na Terra a gravidade também contribui. Sem gravidade, resta apenas esse movimento muscular.

É por isso que ainda conseguem engolir, mesmo sem a ajuda da gravidade. Mas há impacto pela ausência dela.

Explicou Bunger.

Laxantes funcionam dentro e fora da Terra

Felizmente, laxantes como o Dulcolax são concebidos para funcionar tanto dentro como fora do planeta. O medicamento usado na Artemis II é igual ao vendido em supermercados e possui um revestimento protetor que o impede de se dissolver no ácido do estômago, atuando apenas no intestino inferior.

O bisacodilo atua por contacto, não necessitando de metabolização pelo fígado ou rins.

Reduzir o estigma e abrir portas à ciência

Apesar de úteis na missão, Bunger espera que estes medicamentos tenham um impacto mais amplo.

Se até os astronautas lidam com isto, então ninguém deve sentir-se mal por ter o sistema digestivo um pouco desregulado.

Embora não faça parte das experiências oficiais, existe potencial para avanços científicos. Até agora, ninguém estudou os efeitos do uso destes medicamentos durante uma viagem à Lua.