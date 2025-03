app gov.pt: como assinar documentos com o smartphone

A gov.pt é a app oficial da administração pública portuguesa que dá acesso a vários serviços de identidade digital, autenticação e assinatura digital. (substitui as antigas apps id.gov.pt e autenticacao.gov). Saiba como assinar documentos.

Esta nova app centraliza um conjunto de serviços que antes estavam dispersos por outras app. Pode ter:

Documento digitais Nesta app pode adicionar e gerir vários documentos oficiais (ex. Cartão de Cidadão, carta de condução, entre outros), que têm validade legal. Também pode validar documentos digitais, apresentados na mesma app a partir de outros dispositivos.

Assinatura digital e autenticação Através da app consegue gerir várias funcionalidades da Chave Móvel Digital (CMD) e assinar documentos .pdf. Pode receber os códigos de acesso, alterar os dados associados à Chave Móvel Digital e gerir as autorizações da CMD. Pode também ativar os certificados do seu Cartão de Cidadão ou voltar a ativar a CMD através da aplicação.



Segundo algumas informações, esta app irá integrar novos serviços em breve.

Assinar documentos com o smartphone

Assinar um documento com o smartphone usando a app gov.pt e a sua assinatura digital é fácil. Para tal basta abrir a app, escolher a opção Autenticação gov.pt e depois escolher a opção Assinar documentos digitalmente.

Depois é só indicar o documento a assinar, página onde deve constar a assinatura, escolher o posicionamento e proceder à atutenticação.

De acordo com as informações do Governo, a anterior app autenticação.gov irá deixar de existir, pelo que todos os serviços e processos serão feitos com esta nova app.