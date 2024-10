Musk vai acabar com o negrito na timeline do X. E o itálico vai pelo mesmo caminho

O desconforto visual é o principal motivo para Elon ter decidido acabar com o negrito (bold) na timeline da plataforma X. Aliás, o mesmo deve acontecer com o itálico. O magnata diz que o uso excessivo destas formatações fazem-lhe “sangrar os olhos”.

Negrito e itálico fazem os olhos "sangrar"

Elon Musk, o proprietário da plataforma X (ex-Twitter), anunciou que vai remover o texto em negrito das publicações na timeline principal da plataforma, justificando que o uso excessivo dessa formatação estava a causar desconforto visual, ao ponto de fazer os seus "olhos sangrarem".

Musk fez esta declaração através de uma publicação na plataforma X, explicando que o texto em negrito ainda será visível, mas apenas clicando nos detalhes do post.

Além do negrito, Musk também informou que a opção de itálico e qualquer outro tipo de formatação serão removidos das timelines, uma vez que estavam a ser "abusados para engajar a audiência".

Esta decisão surge em resposta à crescente utilização destas ferramentas para aumentar a visibilidade das publicações, um fenómeno conhecido como engagement farming. Esse termo refere-se à prática de criar conteúdo desenhado para manipular o utilizador a interagir, sem fornecer um valor real.

A decisão foi recebida positivamente por muitos dos seus seguidores, com utilizadores a concordarem que o uso excessivo de formatação estava a diluir a experiência da timeline.

A preocupação de Musk com o engagement farming não é recente. Desde abril de 2023, quando foram introduzidas as opções de formatação de texto, como negrito, têm sido amplamente usadas para chamar a atenção e gerar cliques, especialmente por aqueles que monetizam com base nas interações.

Em abril deste ano, Musk já tinha afirmado que suspenderia e rastrearia as contas que fossem identificadas a praticar engagement farming. No entanto, a plataforma X ainda não forneceu detalhes concretos sobre como essa ação será realizada ou quais medidas adicionais poderão ser tomadas para mitigar o problema.

Dificuldades financeiras

Estas mudanças surgem numa altura em que se debate a saúde financeira da plataforma. Como já foi noticiado, a firma de investimentos global Fidelity reduziu em 78,7% o valor da sua participação na empresa X (o antigo Twitter), gerida por Elon Musk. Contas feitas, rede social está agora avaliada em cerca de 9,4 mil milhões de dólares, bem abaixo dos 44 mil milhões pagos por Musk em outubro de 2022.

Desde que Musk adquiriu a plataforma, a empresa passou por várias dificuldades financeiras e operacionais. É que o polémico empresário fez um empréstimo de 13 mil milhões de dólares para financiar a compra, com a promessa de que os credores não perderiam dinheiro no acordo. No entanto, muitos credores esperam agra receber menos de 60 cêntimos por dólar em relação aos títulos e empréstimos relacionados à aquisição.