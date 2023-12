Bitcoin com forte queda! Investidores estÃ£o a “vender” a criptomoeda…

No início do mês a Bitcoin atingiu os 41 mil dólares e previa-se que esta criptomoeda começasse a crescer (de novo). Há algumas previsões que indicavam que podia chegar aos 100 mil dólares, mas esta semana a Bitcoin arrancou com uma forte desvalorização.

Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares (cerca de 39 mil euros)...

A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por uma pessoa desconhecida ou grupo de pessoas usando o pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Esta criptomoeda não é controlada por nenhuma autoridade central. Em vez disso, baseia-se em princípios criptográficos para proteger as transações e controlar a criação de novas unidades.

Esta moeda digital ultrapassou, no início do ano, a marca dos 41 mil dólares pela primeira vez desde abril de 2022. No entanto, esta segunda-feira, a bitcoin registou a maior queda intra diária em quase quatro meses.

A criptomoeda mais popular e cara do mercado chegou a cair 7,5% esta segunda-feira para 40.521 dólares. Além da Bitcoin, também a ether, cardano, polkadot e xrp desvalorizaram.

O índice da Bloomberg, que avalia e mede o desempenho das 100 maiores criptomoedas, derrapou cerca de 4%.

Segundo informações, esta segunda-feira foram já liquidados 289,5 milhões de euros em Bitcoin. A razão que terá levado os investidores a desfazerem-se da criptomoeda pode significar vontade de realizar mais-valias ou redução da alavancagem, segundo os analistas., revela o Jornal de Negócios.

De relembrar que a Standard Chartered revelou uma previsão de preço de abril de que a Bitcoin atingiria 100 mil dólares até o final de 2024. Tal significaria uma valorização de 160% face ao preço atual. A Matrixport divulgou também que estima que a Bitcoin alcance os 63.140 dólares até abril de 2024 e 125 mil dólares até o final do próximo ano.