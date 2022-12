Mais uma onda de despedimentos… Xiaomi vai dispensar milhares de funcionários

A crise tem afetado empresas de vários setores e a prova clara são os despedimentos que têm sido anunciados. A juntar-se à lista está, agora, a Xiaomi, que revelou que vai dispensar milhares de trabalhadores.

Aparentemente, os telemóveis não se vendem como antes e o abrandamento do consumo é um problema real.

A situação económica do mundo não está favorável e as empresas têm sentido as consequências na pele. Isto, porque, considerando a pandemia pela COVID-19 e o abrandamento do consumo motivado pela crise, as vendas estão em queda e a abrir a porta dos despedimentos.

Se foram já considerados e executados despedimentos na Meta, na Google e no Twitter, agora, foi a vez da Xiaomi anunciar dispensas. Isto significa que o caminho que está a ser percorrido no sentido de dar à empresa o título de maior fabricante de smartphones até 2024, ficando à frente da Apple, continuará a ser percorrido, mas com menos funcionários.

Ao abrigo da atual lei chinesa, os despedimentos que afetem mais de 20 trabalhadores devem ser notificados ao governo. Por isso, e para evitarem inspeções, as empresas justificam as dispensas em massa como “otimização do negócio”, segundo o South China Morning Post.

Hoje, um representante da Xiaomi confirmou que a empresa vai levar a cabo uma “otimização de rotina do pessoal”, que afetará “menos de 10% da força de trabalho total”. Esta medida vai permitir que a Xiaomi reduza as suas despesas salariais em cerca de 15%, de acordo com o jornal Jiemian.

No final de setembro, a Xiaomi tinha 35.314 funcionários, dos quais 32.000 estavam baseados na China Continental.

