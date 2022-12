Apple lança novo firmware para os AirTags antes da atualização do iOS 16.2

Dentro de dias, se não mesmo horas, deverá ser lançado o iOS 16.2, versão que traz muitas e boas novidades. Como tal, e porque o que vai ser lançado abrange todos os dispositivos que interagem com o iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e HomePods, os AirTags estão já a ser atualizados.

A Apple tem expandido a sua rede Encontrar (Find My), além de melhorar o seu próprio localizador.

Atualização de firmware AirTag

A nova versão de firmware lançada agora é a versão 2.0.36 e possui o número de compilação 2A36.

Conforme podemos ver, a versão anterior dos AirTags era a versão 2.0.24 e apresentava o número de compilação 2A24e.

Como é habitual, a empresa der Cupertino não partilha as novidades ou melhorias que introduz em cada uma das atualizações.

O firmware anterior dos AirTag foi lançado em 10 de novembro, mas também não sabemos exatamente o que mudou com a versão 2.0.24. No início deste ano, a Apple atualizou o firmware dos AirTags com novas funcionalidades permitindo denunciar o localizador caso esteja a ser usado para fins ilícitos, como o stalking, por exemplo.

Como podemos ver a versão do software?

A Apple não deixou esta informação com acesso direto. Assim, para podermos descobrir a versão do software atualmente instalado para um AirTag que temos, basta fazer o seguinte:

Abra a aplicação Encontrar .

. Depois selecione a AirTag da lista no separador Objetos .

. Agora toque no indicador de bateria no painel deslizando para cima.

Conforme vão reparar, ao tocar no indicador de localização permite alternar a visualização que mostra o número de série e a versão do software do acessório. Toque novamente para voltar à informação anterior.

Infelizmente, não há como forçar uma atualização de um AirTag. Em vez disso, certifique-se apenas que o seu AirTag está ao alcance do seu iPhone, e este deve ser atualizado automaticamente depois de algum tempo.

Vale a pena notar que as atualizações dos AirTags são lançadas em fases, pelo que poderá não as obter imediatamente.