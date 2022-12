A Xiaomi está numa onda de lançamento muito grande. A chegada dos novos smartphones e da MIUI foi uma realidade no fim de semanas, acompanhados por mais algumas novidades em muitas áreas, onde na verdade não eram esperados.

Uma das novidades surge no campo dos PCs, com a chegada do Xiaomi Mini PC. Este é um PC de pequenas dimensões, com argumentos de um equipamento muito maior e com um preço muito interessante. Vamos conhecer esta proposta.

Um novo PC da Xiaomi

A imagem deste novo PC é de uma proposta de pequenas dimensões e que tem uma inspiração bem clara. Lembra o Mac mini da Apple, embora consiga ser uma proposta que tem dimensões ainda mais reduzidas e que como tal poderá ter propósitos diferentes.

Com uma estrutura de alumínio, consegue pesar apenas 437 gramas e ter dimensões quase mínimas. Ainda assim, está dotado de uma conectividade física e sem fios muito completa, apresentando inclusive algumas ligações físicas frontais para que possamos ter um acesso muito mais cómodo às mesmas.

Hardware de topo numa máquina pequena

Por outro lado, e no seu interior, temos também uma presença de hardware que não deixa muitos indiferentes para um equipamento destes. Contamos com um processador Intel Core i5-1240P de 12ª geração com potência máxima de até 4,4 Ghz, 16 GB de RAM LPDDR4 expansível até 64 GB e até um armazenamento SSD PCIe 4.0 de 512 GB.

Há, ainda assim, algumas lacunas bem identificadas neste PC da Xiaomi. A maior delas está na sua GPU, já que a Xiaomi apontou para uma gráfica integrada Intel Iris Xe. Isso terá impacto em situações de jogo, mas será suficiente para as tarefas do dia a dia, apoiadas pelo Windows 11 Home, ainda que tenha suporte para o Linux.

Xiaomi Mini PC: Quando chega à Europa?

O preço é outro dos fatores que se destacam no Xiaomi Mini PC. Ainda que seja uma proposta que por agora esteja disponível apenas na China, a marca quer comercializar este seu produto por apenas 3.699 yuan, ou seja, cerca de 500 euros.

Não se sabe ainda se esta proposta vai chegar ao mercado global e se a sua filosofia minimalista se irá manter. O Xiaomi Mini PC poderá ser uma excelente alternativa a outras propostas e ser uma máquina para ser usada no dia a dia na maioria das situações, com o mínimo espaço ocupado.