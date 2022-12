A eletrificação dos veículos está a acontecer a um ritmo impressionante, dadas não só a aceitação por parte dos consumidores, mas também muito pelas exigências impostas a nível mundial para travar as emissões de gases com efeito de estufa. A agricultura intensiva é uma das grandes responsáveis por este fenómeno e a introdução de máquinas mais amigas do ambiente poderá fazer alguma diferença.

O New Holland T4 Electric Power foi apresentado como o primeiro trator elétrico de condução autónoma. Foi ainda apresentado um outro modelo que pode funcionar com gases de estrume.

Os tratores autónomos não são propriamente uma novidade no setor da agricultura. Contudo, o New Holland T4 Electric Power promete ser o primeiro trator de condução autónoma e eletrificado. Ainda é apenas um protótipo, mas poderá ser o início de uma revolução neste segmento.

Segundo a CHN Industrial, a máquina promete zero emissões, um trabalho mais silencioso do que os modelos a diesel e os próprios custos operacionais serão mais baixos, reduzindo a quantidade de tempo que os agricultores passam ao volante.

Os sensores e câmaras no teto irão ajudar o veículo a realizar tarefas, desviar-se de obstáculos e trabalhar em harmonia com outros equipamentos, podendo até ser ativado via smartphone.

A bateria poderá ser carregada na totalidade numa hora e poderá atingir uma velocidade máxima de cerca de 40 km/h (25mph). Contudo, a empresa parece não ter ainda uma bateria que dure para um dia inteiro de trabalho.

Além disso, poderá ser um complemento a outras tarefas já que vem com tomadas onde se podem ligar outras ferramentas comuns ou servir como bateria para emergências.

Até ao final de 2023, a empresa espera ter já prontos a serem comercializados dois destes tratores. Além destes, a empresa ainda deu a conhecer o T7 Methane Power LNG, um trator que obtém energia através de metano, produzido através do estrume de gado.