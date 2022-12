A aposta da Smasung no campo dos smartphones dobráveis tem sido visível de forma clara nos últimos anos. É uma das poucas marcas a fazer esta escolha e a produzir os seus equipamentos sempre focada neste mercado.

Informação agora revelada mostra o verdadeiro custo de produção de um dos seus mais recentes dobráveis. O valor de construção do Samsung Galaxy Z Fold 4 foi calculado e sabe-se que é 33% superior ao do iPhone 14 Pro Max. Mas e quanto ao preço a que é comercializado?

O custo de produzir o Galaxy Z Fold 4

Tal como todos os smartphones dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Fold 4 tem um preço de mercado elevado. O seu preço base no lançamento foi de 1.859,90 €, tendo no modelo com mais capacidade um valor de venda de 2.239,90 €.

A informação agora revelada veio mostrar o custo real deste dispositivo, em termos dos valores dos seus componentes. Foi comparado com o iPhone 14 Pro Max e com o preço que este smartphone da Apple é comercializado. Os valores são, curiosamente, dispares e bem distintos.

Valor do Samsung e o do iPhone 14 Pro Max

Segundo as informações fornecidas, e que são oriundas de fontes da indústria japonesa, o Galaxy Z Fold 4 tem custo de produção de 670 dólares, o que representa menos de 40% do seu preço final de 1.799 dólares nos Estados Unidos.

Por outro lado, esta comparação focou-se no que é proposto pela Apple como o seu smartphone de topo. Assim, e no que toca ao iPhone 14 Pro Max, este tem custo de produção de 501 dólares. O valor apresentado mostra que representa 46% de seu preço final de 1.099 dólares, também nos Estados Unidos.

O relatório divulgado pela destaca que a Samsung consegue manter o seu custo de produção um pouco mais baixo por usar a sua produção interna de muitos elementos do Galaxy Z Fold 4. Aqui temos de contar com o ecrã, a memória e o armazenamento. A bateria é produzida pela LG, também da Coreia do Sul, com custos de logística são muito mais reduzidos.

As razões destes valores

Por outro lado, o iPhone 14 Pro Max, tem uma cadeia de fornecimento muito mais elevada e depende de diferentes fabricantes, entre eles a própria Samsung.

Esta fornece os ecrãs e a memória NAND para a Apple. Por estes motivos, a Apple tem tentados mover a sua produção para outras paragens, que se apresentam custos de produção mais baixos.

A destacar deverá ser visto que embora o Galaxy Z Fold 4 seja 33% mais caro a ser produzido que o iPhone 14 Pro Max, seu preço 63% mais elevado. Isso mostra que a Apple acaba por lucrar menos que a Samsung em cada smartphone vendido.