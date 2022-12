O Twitter tem estado a mudar de forma acelerada desde que Elon Musk assumiu o seu controlo. A compra que o CEO da Tesla fez deu-lhe o poder para mudar esta rede social e alterar muito do seu funcionamento, como se tem visto nas últimas semanas.

Uma das mais recentes novidades foi agora confirmada por Elon Musk, no seguimento de uma pergunta que lhe foi dirigida. No seguimento da chegada do novo Twitter Blue, o novo responsável máximo confirmou que as partilhas nesta rede vão mesmo aumentar.

Um novo limite de carateres por tweet

Apesar de não ser uma das mudanças mais pedidas pelos utilizadores, há muito que se pede que o Twitter aumente o número de carateres que podem ser usados em cada tweet. Este valor já foi aumentado no passado e agora poderá sofrer uma nova alteração de peso.

Esta confirmação chegou no passado domingo, numa resposta dada por Elon Musk a uma questão que lhe foi dirigida. A pergunta era se o Twitter ia mesmo aumentar o número de carateres que podiam ser usados num tweet para um novo máximo de 4 mil.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Elon Musk confirmou esta nova mudança

A resposta de Elon Musk foi rápida e confirmou o que estava a ser questionado. O que não foi revelado é como ou quando esta novidade poderá tomar forma nesta rede social. Com as mudanças que estão a acontecer no Twitter, poderá eventualmente ser uma mudança que poderá chegar rapidamente.

Esta não é a primeira vez que este tema vem a público, mas até agora o valor apresentado era menor. As últimas informações que existiam apontavam para mil o novo valor. Vários tentaram confirmar a nova informação diretamente na rede social, mas não obtiveram resposta.

Muitas mudanças a chegar ao Twitter

Dado o histórico de Elon Musk em cumprir datas ou sequer o que promete, não fica claro que esta mudança poderá algum dia tomar forma. Muitos esperam que seja rápida a chegar e que assim o Twitter volte a mudar aumentando ainda mais o que pode ser partilhado.

Recorde que a primeira grande mudança neste campo aconteceu em 2017, ainda sob a direção de Jack Dorsey. Nessa altura o Twitter passou a suportar 280 carateres, uma atualização face aos 140 que eram suportados desde o seu início. A ideia era ser similar a um SMS, que tinha esse esse limite e a rede até permitia tweetar diretamente via mensagem de texto.