Mau tempo: Saiba que estradas estão cortadas na região de Lisboa

O país acordou debaixo de um manto de água. A zona da grande Lisboa é uma das áreas mais afetadas pelas inundações com muitas estradas cortadas. De tal forma que a Autoridade Nacional de Emergência à Proteção Civil e a Câmara Municipal estão a pedir às pessoas para não saírem de casa.

Ainda assim, se tem mesmo que se deslocar na região de Lisboa, saiba quais as estradas que estão cortadas.

Com a cidade de Lisboa inundada em muitos pontos, a proteção da população é essencial. Por muito que as pessoas se tenham que deslocar para os seus trabalhos, a situação exige que, todos aqueles que possam, fiquem em casa.

São dezenas as estradas cortadas, com pontos muito complicados por resolver e as previsões meteorológicas para as próximas horas não são propriamente animadoras.

A Autoridade Nacional de Emergência à Proteção Civil apela à população para que tome precauções redobradas, restrinja ao máximo a sua movimentação ao estritamente necessário e siga as indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

Se é um dos que não tem hipótese de ficar em casa, para a região de Lisboa, a Proteção Civil tem atualizada uma lista de estradas cortadas e vias intransitáveis e vias ferroviárias. Antes de se fazer à estrada, consulte a lista aqui.

Ao momento de escrita deste artigo as situações a registar são as seguintes:

Estradas Cortadas

EN 8 entre Odivelas e Loures

EN 250 Zona de Frielas

EN 115 entre Rotunda Oliveiras e A das Lebres

A8 acesso Loures cortado

EN 9 entre Ponte Rol e Torres Vedras

Calçada de Carriche - Odivelas

EN 247 Foz Lizandro Ericeira cortada devido a derrocada

EN117 entre Queluz e Algés

IP 2 km 203 Monforte/Portalegre

IC 20

IC 17

Saída A5 para IC 17

EN 249 – Abóboda – Sintra

N6 Auto da Boa Viagem

Acesso N6-3 Auto da Boa Viagem

Acesso IC16 para a CRIL-Pontinha

Acesso IC19 para a Buraca

IP7 para a Ponte 25 de Abril (sentido Norte-Sul)

​Vias intransitáveis

Túneis Campo pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim

Radial de Benfica

Estrada do Penedo

Alcântara – Sob viadutos

Acesso Eixo Norte Sul à radial de Benfica

Cruzamento Gago Coutinho com EUA

Avenida de Santo Contestável,

Av. 24 de Julho até Belém,

Operação da Carris a funcionar mas fortemente condicionada

Vias Ferroviárias

Operação do Metro a funcionar com constrangimentos

Linha do Norte (Sacavém-Bobadela Sul e Alverca)

Linha de Sintra (Campolide e Benfica)

Linha de Cintura (Campolide e Alcântara-Terra)

Linha de Cascais (Cais do Sodré e Oeiras)

Caso seja de outra região do país onde também existam estradas cortadas, partilhe a informação nos comentários.