Tal como nas versões anteriores, a Microsoft deu ao Windows 11 a possibilidade de este ser personalizado com temas. Permite assim criar novas interfaces, ajustadas aos utilizadores e com as suas imagens e os seus ícones.

O que se descobriu agora é que a Microsoft tem alguns destes temas escondidos no Windows 11 e que podem ser usados por todos. São dedicados à educação e requerem apenas uma simples mudança para que fiquem ativos e acessíveis.

Novos temas que podem ser usados

Mudar a imagem do Windows 11 não é um processo difícil ou complicado de realizar pelos utilizadores. A Microsoft deu a este sistema muitas opções que podem ser alteradas e que alteram completamente muitos dos elementos que estão presentes.

A forma mais simples é mesmo através da utilização de temas, que assim concentram num único ponto toda a personalização. A prova disso são os novos temas encontrados no Windows 11 e que podem ser usados. Estes estavam escondidos e são dedicados à educação e aos utilizadores mais novos.

Simples ativar a novidade da Microsoft

Para os ativar os utilizadores só precisam de fazer algumas alterações no registo do Windows 11. Por isso lancem o editor de registo (regedit) e naveguem para a entrada abaixo:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device

Aqui dentro devem carregar com o botão direito do rato em cima de device e escolher criar uma chave, com o nome Education. Com esta área criada, e ali dentro, devem agora criar uma DWORD (32-bit) e dar-lhe o nome EnableEduThemes. Abram-na depois e alterem o valor 1. No fim reiniciem o Windows 11.

Sé falta personalizar o Windows 11

Após este último passo, devem aguardar algum tempo para que o Windows 11 descarregue os novos temas da Microsoft. Estes vão ser encontrados nas Definições, dentro da área Personalização, na zona Temas. Só precisam de escolher o que mais gostarem para o usar.

Esta é uma alternativa que podem usar para ter uma nova lista de temas da Microsoft no Windows 11. São simples de ativar e de usar. Caso entendam ser algo complexo ou arriscado, podem apenas descarregar as imagens de fundo e criar os temas de forma mais direta.