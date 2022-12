O Natal está a aproximar-se e com ele chegam os desejos de presentes especiais. Começamos a temporada de passatempos com os auscultadores Sony WH-1000XM5, disponíveis no mercado por 450 €, que são um verdadeiro sonho para quem gosta de apreciar um som de elevada qualidade.

Participe e boa sorte!

Com 2 processadores que controlam 8 microfones, o otimizador automático de NC para otimizar automaticamente o cancelamento de ruído com base no ambiente e na utilização, bem como um diafragma especial, os WH-1000XM5 com cancelamento de ruído líder do setor redefinem as regras de nitidez das chamadas e audição sem distrações.

Apresentam ainda um diafragma de 30 mm especialmente concebido com uma extremidade suave melhora o Noise Cancelling, ajudando-o a desfrutar da sua música com precisão sem ruído ambiente. O material composto em fibra de carbono traduz-se numa cúpula leve e rígida, melhora a nitidez do som, especialmente em intervalos de frequências elevadas.

Passatempo: Ganhe uns auscultadores Sony WH-1000XM5

Quer ganhar uns auscultadores Sony WH-1000XM5? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Subscrever a Newsletter do Pplware. 2 – Deixar um comentário a convencer o Pai Natal a dar-lhe estes auscultadores Sony WH-1000XM5. Nota: A mensagem ao Pai Natal deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 3 – Seguir a página de Instagram da Sony Portugal. Regras:

O passatempo tem início dia 13 de dezembro às 11:30h e termina no dia 25 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo de Natal: Ganhe uns auscultadores Sony WH-1000XM5