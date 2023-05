Para identificar e mostrar os utilizadores validados, a Meta parece ter seguido algo lógico e repetido no Facebook e no Instagram. Falamos do conhecido selo azul, que recentemente foi apesentado e disponibilizado nos EUA. Agora dá mãos um passo e chega à Europa, mas ainda não para todos.

A verificação oficial no Facebook e Instagram

Com milhões de utilizadores presentes no Facebook, importa saber com quem interagimos e de que forma podemos saber se é ou não uma conta oficial ou de uma empresa. A certeza nunca existe de forma completa, mas depende sempre do juízo dos utilizadores.

Para ajudar nesta tarefa, e como já vimos em outras redes sociais, surgiu agora o selo azul, atribuído para confirmar que os utilizadores foram verificados. Esta novidade torna-se assim uma ferramenta de segurança adicional importante.

No entanto, e esta é uma parte importante, este selo azul não é atribuído de forma gratuita. Os utilizadores vão ter de pagar cerca de 11,5 euros (£9,99) para que possam usufruir desta novidade para as suas contas. Esta validação é acessível tanto no Facebook como no Instagram, sendo pago de forma separada.

Meta is rolling out Meta Verified in the UK



Its paid membership plan for creators pic.twitter.com/kH26YUQJni — Matt Navarra (@MattNavarra) May 16, 2023

Meta passa a ter também o seu selo azul de garantia

Para além da confirmação de que a sua conta foi verificada com um documento oficial, o selo azul da Meta tem mais funcionalidades. Dá a certeza de que a conta é mesmo de quem diz ser e permite o acesso a suporte dedicado a criadores de conteúdos nestas redes sociais. A saber:

Um distintivo de verificação. Acesso ao suporte da conta para os problemas mais comuns. Monitorização ativa da usurpação de identidade das contas. Stickers exclusivos no Instagram Stories.



A Meta lançou pela primeira vez o plano de assinatura para utilizadores na Austrália e na Nova Zelândia em fevereiro. Em março, o Meta Verified tornou-se disponível para utilizadores localizados nos Estados Unidos. Agora, estreia-se na Europa, ficando acessível no Reino Unido.

O selo azul no Facebook e Instagram deverá começar a ficar cada vez mais visível e assim ajudar a identificar e autenticar a veracidade de muitos criadores de conteúdos. Espera-se também que em breve possa ser alargado a ainda mais países e assim colocar Portugal nesta lista.