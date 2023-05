Para além do Semi e da Cybertruck, a Tesla tem um novo carro elétrico, o Roadster, para trazer para o mercado. Este desportivo de elevadas prestações tem sido adiado de forma constante e agora voltou a ser colocado em pausa, segundo revelou Elon Musk.

A última reunião de acionistas da Tesla foi uma verdadeira montra de novidades para a empresa de Elon Musk. Foi aqui que foi revelado que 2 novos carros estavam a ser preparados para fazerem parte do alinhamento da marca dentro de alguns anos.

Outra novidade, ainda que menos positiva, veio para o Tesla Roadster. Elon Musk dedicou algum do seu tempo em palco para falar do sue próximo desportivo de elevado desempenho, em especial do seu estado de desenvolvimento e de como estava o seu estado.

Do que Elon Musk revelou, espera que o Roadster tenha a sua parte de projeto e a engenharia necessária terminada perto do final do ano. Tem ainda a esperança de colocar este seu carro elétrico em produção ainda durante o próximo ano.

Apresentado em 2017, durante o evento de apresentação do Tesla Semi, o Roadster quer renovar o modelo que a marca já teve no passado. Nessa altura, Elon Musk revelou que o seu novo carro "derrubaria" todos os carros com motores de combustão graças ao seu desempenho superior elevado.

O Roadster estava originalmente programado para chegar ao mercado em 2020 e foi continuamente adiado. Em 2020, o novo desportivo da Tesla foi adiado para 2021 e em 2021, foi adiado para 2022 e depois adiado para 2023, o que foi confirmado novamente no ano passado

Agora volta a sofrer o que parece ser já padrão na marca. Os constantes adiamentos que a Tesla coloca nos seus carros elétricos contrastam com os discursos otimistas e sempre positivos de Elon Musk, que depois acabam por nunca se materializar na verdade.