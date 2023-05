A decisão da Google eliminar as contas inativas tem despertado o interesse dos utilizadores. Esta é uma medida impopular, mas na verdade há quem tenha políticas mais agressivas. Falamos da Apple e das contas do iCloud, que podem até ser apagadas mais rápido do que as da Google.

A Apple faz o mesmo que a Google apresentou

Com uma ideia bem definida, a Google quer limitar a existência de contas nos seus serviços que não são usadas. Estas vão passar a ser eliminadas caso deixem de ter acessos, tendo apenas garantida uma janela de tempo máxima de 2 anos. Isso, naturalmente que está a ser mal recebido.

Mas todos os que ficam chocados com esta mudança, devem olhar também para a concorrência e para as suas práticas. O exemplo mais claro vem da Apple e do iCloud, onde as regras são, na verdade, muito mais restritas e limitadas para os utilizadores.

Do que descreve, a Apple tem como limite para as contas do iCloud o período de 1 ano. Ao fim deste tempo de inatividade, o utilizador perde acesso aos seus serviços e até aos seus conteúdos ali presentes. A Apple também pode interromper se existir uma descontinuação geral do Serviço ou de qualquer parte dele.

Qalquer conta inativa por 1 ano vai ser apagada

Outra diferença grande entre a política da Apple e a da Google, no campo das contas e a sua gestão/eliminação, vem dos alertas que vão ser emitidos. A gigante das pesquisas garante no iCloud que enviará vários, a longo do tempo, para alertar. Já a Apple, apenas enviará um email 30 dias antes da conta ser apagada.

A Apple explica que as contas encerradas podem perder o acesso aos serviços ou a parte deles. Isso inclui, entre outros, a Conta, o ID Apple, a conta de e-mail e os seus conteúdos. Além disso, e após um período, a Apple excluirá as informações e dados armazenados na conta iCloud.

Seja em que serviço for, tanto da Apple ou da Google, o ideal é visitar qualquer conta de forma periódica e recorrente. Só assim mantém o acesso refrescado e não corre o risco de estas serem apagadas e os seus conteúdos eliminados, perdendo-se para sempre.