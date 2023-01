A Samsung tem mostrado aos utilizadores que está a abordar as atualizações para o Android de forma completamente diferente. Quer trazê-las de forma mais rápida e com mais novidades para os utilizadores dos seus smartphones.

Neste contexto surgiu recentemente a informação de que a One UI 5.1 estaria a ser preparada, com correções e melhorias. Esta foi agora confirmada pela Samsung, que acabou também por revelar que smartphones vão receber esta atualização.

O Android 13 chegou há algum tempo aos equipamentos da Samsung, em mais uma personalização da marca. Esta foi rapidamente lançada para a grande maioria dos smartphones suportados, com um sucesso grande e mostrando uma mudança da empresa neste campo.

Agora que as informações da One UI 5.1 começam a ganhar forma, surgiu a confirmação da sua existência, por parte da própria Samsung. No changelog da atualização mais recente do Galaxy Watch 5 é mencionado explicitamente o nome "One UI 5.1" como um requisito para a nova funcionalidade "Camera Controller" deste smartwatch.

Este recurso é suportado apenas em modelos emblemáticos lançados depois do Galaxy S20 e do Galaxy Z Flip

Fica assim claro que esta é uma atualização que existe e que deverá ser lançada em breve. Espera-se que surja com o próximo lançamento da marca, o Galaxy S23, que deverá ser apresentado ao público no próximo dia 1 de fevereiro.

Para lá da confirmação desta versão, ficou também visível quais os smartphones que a vão receber. A informação da marca mostra que não vão ser apenas os modelos mais recentes, indo até a alguns mais antigos: "lançados depois do Galaxy S20 e do Galaxy Z Flip".

A lista que é contida na informação acima é bem grande e promete que a One UI 5.1 será oferecida a muitos smartphones. Temos então o Galaxy S20, S21 e Galaxy S22, o Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3, Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4. Há também dispositivos e tablets mais básicos que também serão atualizados.

Fica então bem presente e confirmado que a One UI 5.1 é uma realidade e que chega em breve. A lista de equipamentos é, novamente, grande e vai abranger não apenas os modelos mas recentes, mas também alguns já com anos de mercado.