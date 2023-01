Portugal: Rede 5G continua a ser à borla até 31 de março…

Portugal foi, infelizmente, um dos países da União Europeia que mais tarde disponibilizou a rede 5G para os utilizadores. A "culpa" foi do leilão de atribuição de frequências às operadoras que demorou bastante tempo (foram realizadas 1727 rondas e o leilão demorou mais de 9 meses).

As operadoras passaram a disponibilizar gratuitamente a rede 5G aos seus clientes desde essa altura, mas esta "borla" vão acabar já a 31 de março de 2023.

Vodafone, Nos e MEO tinham confirmado que iriam manter o 5G gratuito para todos os clientes móveis até 15 de janeiro de 2023. No entanto, as últimas informações, indicam que o dia 31 de março de 2023 será agora o novo limite para o fim das borlas para quem pretender usufruir da rede 5G.

Segundo a Vodafone "Até 31 de março de 2023 todos os nossos tarifários terão 5G disponível automaticamente, sem exceção e sem encargos adicionais. Experimente já!". A Vodafone revelou também que cerca de 15% dos seus clientes usam rede 5G. A MEO e a NOS também confirmaram que iriam “prolongar a gratuitidade do 5G até 31 de março”.

A rede 5G (rede de quinta-geração) permite velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

Desde que foram atribuídas as licenças 5G, no final de 2021, os operadores têm vindo a garantir que a rede 5G chega a todos os portugueses. De acordo com os últimos dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), no final do terceiro trimestre de 2022 havia 4.317 estações de base 5G instaladas, distribuídas por 271 concelhos, o que equivale a 88% dos concelhos no país, e por 1.191 freguesias (39%) - saber mais aqui.