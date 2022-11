Já há 1191 freguesias em Portugal com cobertura de rede 5G

Portugal não foi dos primeiros países a ter 5G, aliás neste processo Portugal nem ficou muito bem na fotografia. No entanto, depois do leilão de atribuição de frequências às operadoras, há informações que o processo está a avançar, apesar de ainda existirem muitas zonas sem cobertura.

Segundo o relatório de hoje da ANACOM, há 1191 freguesias em Portugal já com cobertura de rede 5G (39% das freguesias no país).

5G: Portugal tem 4317 estações instaladas

No final do 3.º trimestre, de acordo com a informação reportada à ANACOM, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 4317 estações, distribuídas por 271 concelhos (88% dos concelhos no país) e por 1191 freguesias (39% das freguesias no país).

Face aos dados reportados no final do 2.º trimestre de 2022, verificou-se a seguinte evolução:

O número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 48%, O número de concelhos em que existem estações 5G cresceu 37%, O número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 37%, das quais: freguesias de baixa densidade com estações 5G (mais 86%), freguesias nas Regiões Autónomas com estações 5G (mais 264%).



De referir que uma estação de base 5G é caracterizada como sendo uma estação de radiocomunicações com pelo menos um equipamento emissor na tecnologia móvel 5G e situada numa determinada localização geográfica.

A NOS mantém-se como o operador que, até ao final do 3.º trimestre de 2022, instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela MEO; no entanto, no que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, esta foi pequena no caso da NOS (apenas 2%) e, no caso da Vodafone e da MEO, situou-se em 200% e 65%, respetivamente.

A tecnologia de quinta-geração reduz a latência de rede, ou seja responde em milissegundos às tuas ações. Abre caminho para jogar no telemóvel, sem atrasos e com fluidez incrível, para experimentar soluções de realidade virtual, tão real como se estivesses lá, mas também permite novas realidades como cirurgias à distância, controlo de drones em situações de emergência e muito mais.

Uma rede com esta tecnologia é capaz de entregar internet com qualidade mesmo nas zonas e situações mais congestionadas. Com a rede de quinta-geração podemos ter mais equipamentos ligados em simultâneo, mantendo a mesma qualidade de resposta e experiência. A navegação vai ficar tão rápida e sem interrupções, consumindo até menos bateria ou energia, sendo mais sustentável. Além disso, abre caminho para uma maior agilidade e flexibilidade em tudo, em qualquer lugar.

