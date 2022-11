Apple lançou uma atualização de firmware para os AirPods Pro 2

Com o lançamento dos AirPods Pro 2, a Apple aumentou a sua oferta de auscultadores. A sua linha de "earbuds Pro" tem já duas versões com hardware diferente e funcionalidades igualmente diferentes. Sempre que há uma atualização dos sistemas operativos, a empresa não deixa para trás o software destes dispositivos e de vez em quando atualiza o firmware. Depois de um bug que detetado nos AirPods 2 Pro, a empresa trabalhou para a sua correção.

Agora a Apple atualizou o firmware 5A377 existente para a nova versão 5B58. Já a tem nos seus Pro 2?

O que há de novo no firmware 5A377 dos AirPods Pro 2?

Apesar de ter sido prometida mais informação com a saída do iOS 16, a verdade é que a Apple continua a não partilhar as novidades que são incluídas nas atualizações do firmware dos AirPods.

Além disso, a Apple também não fornece instruções sobre como atualizar o software AirPods, mas o firmware é geralmente instalado via OTA (pelo ar) enquanto os ‌‌auscultadores estão emparelhados a um dispositivo iOS. Colocar os ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ no estojo, ligar os ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ a uma fonte de alimentação e, em seguida, emparelhar os ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌ a um dispositivo iOS ou Mac deve forçar a atualização.

Como podemos verificar a versão do firmware dos AirPods?

Pode verificar o firmware dos ‌‌‌AirPods seguindo estas etapas:

Ligue os seus ‌‌AirPods ao seu dispositivo iOS.

Abra a aplicação Definições .

. Dentro verá o menu AirPods Pro 2 .

. Já neste menu dedicado aos AirPods corra a janela até ao fundo e verá Informações .

. Agora veja a opção Versão que lhe diz o número que tem instalada. Se abrir o menu Versão terá também a informação do firmware da caixa de carregamento.



Basicamente não há muito mais a fazer, se não esperar que chegue a sua vez. Ainda esperamos também que a promessa seja cumprida e que a Apple dê mais informação.