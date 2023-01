O iOS 16 chegou com o iPhone 14, trazendo muitas novidades para este sistema operativo da Apple. Ao longo dos meses esta versão foi atualizada e melhorada, com a correção de alguns problemas e a chegada de algumas melhorias.

Com a mais recente versão, o iOS 16.2, a marca seguiu o mesmo caminho, mas parece ter deixado algumas pontas soltas. As queixas dos utilizadores estão a acumular-se e a mostrar como este sistema ainda não está perfeito e que precisa de correções urgentes.

Apesar de estar baseado numa versão que está na maioria dos smartphones da Apple, o iOS 16.2 não está a funcionar de forma perfeita. A Apple apresentou esta versão no final de 2022, mas desde essa altura que as situações reportadas parecem não abrandar e mostram os problemas estão a aumentar.

As redes sociais têm acumulado o reportar destas situações, mostrando falhas que a maioria não aceita estarem em versões estáveis e que deveriam estar testadas. Ainda assim, os problemas parecem assentar nas funções do próprio sistema operativo da Apple.

My iPhone 14 pro max is far the buggiest iPhone I’ve used in a LONG time.



-Camera freezes

-Keyboard haptic/sounds randomly change

- keyboard is slow when on WhatsApp calls

- battery getting worse



Is it just me?? (iOS 16.2) — The Tech Chap (@TheTechChap) January 14, 2023

O mais caricato é que não parece existe um padrão associado a estes problemas. A única base visível em todas as descrições está mesmo no iOS 16.2 que está nos iPhone onde as situações existem. Estas vão desde problemas com o teclado a situações anormais com a pesquisa Spotlight.

Estranhamente, há ainda problemas com consumos anormais de energia na bateria. Esta versão deveria ter este componente resolvido e otimizado. Para além disso, apps como a Câmara estão a bloquear e a impedir que sejam usadas de forma natural.

Esperava-se que a Apple já tivesse tomado uma posição sobre todos estes problemas que se vêm a acumular ao longo do tempo. São situações demasiado importantes para que se deixe prolongar no tempo, até porque limitam a utilização do iOS 16.2 e do iPhone por parte dos utilizadores.

Não sendo uma situação padrão e generalizada, a Apple poderá estar a ter problemas para identificar as situações. A criadora do iPhone tem já a versão seguinte a ser preparada, mas certamente poderá lançar uma nova atualização para limar estes problemas e situações anormais.