EUA: um polícia foi baleado e o TBI enviou um alerta de segurança estranho para os iPhones

A polícia do estado do Tennessee, a Tennessee Bureau of Investigation (TBI) informou a população que estavam em fuga dois suspeitos de terem disparado contra um agente da brigada de trânsito. Esta caça aos criminosos levou a que a polícia disparasse uma mensagem estranha, que não levou a lado algum, só resultou em confusão. Utilizadores questionaram mesmo se não seria um ataque de malware.

Utilização duvidosa dos alertas de segurança no iOS

Um agente da polícia da Tennessee Highway Patrol (que em Portugal seria um agente da brigada de trânsito) foi baleado no sábado passado. Os dois suspeitos colocaram-se em fuga. A polícia emitiu mesmo uma caça ao homem com recompensa.

Na mesma altura, os utilizadores do iOS começaram a receber no seu iPhone um "Alerta de Segurança Pública". Muitos recorreram às redes sociais para perguntar se alguém sabia do que se tratava. No Reddit relataram uma mensagem no iPhone que dizia “Public Safety Alert” (Alerta de Segurança Pública), mas estava anexada ao que parecia ser um potencial link de spam que não ia a lado nenhum.

A notificação suscitou alguma preocupação de que os utilizadores tivessem recebido algum tipo de malware. Na verdade, este uso questionável da ferramenta de alerta de segurança pública estava ligado ao caso dos suspeitos em fuga depois de terem baleado um polícia. Foi levantado um alerta na National Blue Alert Network junto da força Tennessee Bureau of Investigation.

Notificação misteriosa do iPhone causada pelo Blue Alert

Conforme noticiado pelo Action News 5, a presença de um atirador ativo levou ao envio da notificação após o tiroteio de um agente da polícia estadual. O polícia encontra-se em estado estável.

No entanto, parece que não foi dada informação suficiente, o que levou a que uma ligação questionável fosse enviada para telemóveis na área do Tennessee. Os utilizadores do Reddit afirmaram que a notificação foi enviada para uma área suficientemente vasta para chegar a smartphones a duas horas de distância, mas com pouca ou nenhuma informação dada, os utilizadores foram forçados a procurar o que significava na mesma.

Alguns disseram que poderia ser um aviso meteorológico, uma vez que utiliza um formato semelhante, mas se recebeu a notificação, agora já sabe.

Os criminosos já foram identificados, mas continuam a monte. E apesar do alerta ter sido disparado, a sua utilização errada em nada contribuiu para ajudar na procura do atirador.