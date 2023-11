A mudança que o YouTube aplicou no seu serviço, no campo da publicidade e dos bloqueadores de anúncios, está a ter um impacto que não era esperado. Este software ou este plugin está a ver uma taxa de remoção muito elevada e os utilizadores simplesmente abandonam os bloqueadores de anúncios.

Depois de vários meses de teste, o YouTube resolveu aplicar a todos a nova política de visualização de publicidade. Passou a proibir os bloqueadores de anúncios e a impedir o acesso a quem os estiver a usar no seu computador.

Poucos gostaram da medida, mas agora há um novo resultado desta mudança. Não se esperava, mas está a ser reportado que os utilizadores estão a abandonar os bloqueadores de anúncios a um ritmo muito acelerado e a deixar de usar este serviço.

A AdGuard revelou que mais de 11.000 pessoas desinstalaram a sua extensão do Chrome todos os dias desde 9 de outubro, em comparação com 6.000 desinstalações por dia antes do YouTube implementar a mudança. Em 18 de outubro, 52.000 pessoas desinstalaram o AdGuard. No entanto, as instalações da versão paga do AdGuard, que a repressão do YouTube não afeta, aumentaram.

Outra empresa de bloqueadores de anúncios, a Ghostery, disse que o seu uso permaneceu estável em outubro, ao registar de três a cinco vezes o número diário de instalações e desinstalações. A empresa disse que mais de 90% dos seus utilizadores que responderam a uma pesquisa sobre por que desinstalaram o produto disseram que o fizeram porque a ferramenta não funcionava mais no YouTube.

Como o bloqueio do YouTube estará a afetar apenas o Chrome, alguns utilizadores também tentaram usar outros browsers como solução alternativa. A Ghostery revelou que as suas instalações no Edge da Microsoft aumentaram 30% em outubro em comparação com setembro.

Esta mudança da Google para o YouTube parece estar a ter um impacto bem maior que o esperado. Sabia-se que os bloqueadores de anúncios iriam ser afetados, mas a verdade é que não se esperava que fosse algo tão visível e pesado.