Elon Musk sobre a IA: “Chegará um ponto em que não precisaremos de um emprego”

Embora Elon Musk tenha estado envolvido de alguma forma na inteligência artificial (IA) durante anos, nos últimos tempos tem sido muito mais ativo nas previsões sobre o impacto que o seu desenvolvimento poderá ter na humanidade. Desta vez, afirma: "Chegará um ponto em que não precisaremos de um emprego".

Não é segredo que a IA está a mudar a forma como as pessoas trabalham. À medida que cada vez mais pessoas recorrem ao ChatGPT ou ao GitHub Copilot, por exemplo, para realizar as suas tarefas profissionais, alguns estudos apontam para que a existência (e evolução) deste tipo de ferramentas se traduza em potenciais despedimentos devido à automatização.

A opinião de Musk sobre a IA é bastante peculiar

Na sequência de uma cimeira sobre segurança da IA no Reino Unido, o CEO da Tesla participou numa reunião com o primeiro-ministro Rishi Sunak, na qual falou sobre as capacidades da IA e de que forma esta irá afetar diretamente o atual esquema laboral.

No início da conversa, o magnata salientou que a IA vai atingir um nível que ultrapassará em muito a inteligência humana. Para ele, a capacidade desta tecnologia está a aumentar "por um fator de cinco ou dez todos os anos", o que a tornou na "força mais disruptiva da história", que terá um enorme impacto na sociedade.

Teremos, pela primeira vez, algo que é mais inteligente do que o ser humano mais inteligente. Chegará o ponto em que não será necessário trabalhar. Poderá ter-se um emprego se se quiser ter um emprego, para satisfação pessoal, mas a IA será capaz de fazer tudo.

Afirmou na reunião.

Mas nem tudo são rosas

Musk prevê um mundo em que todos terão acesso à IA e em que o seu desenvolvimento terá um efeito positivo, em que não haverá escassez de bens e serviços. Mas...

Se temos um génio que pode conceder desejos, normalmente essas histórias não acabam bem. Cuidado com o que desejas.

Conclui.

O empresário está no mundo da IA há vários anos. Em 2015, foi cofundador da OpenAI, a empresa por detrás do ChatGPT, agora liderada por Sam Altman, embora se tenha afastado rapidamente do projeto. E lançou recentemente a sua própria empresa de IA, a xAI.

Esta tecnologia é também fundamental para muitas das suas outras empresas: conduz o Autopilot da Tesla, a plataforma de publicidade e recomendação de conteúdos do Twitter e o sistema anti-colisão dos satélites Starlink da SpaceX, bem como os sistemas autónomos dos foguetões Falcon.

