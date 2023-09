IA criou tantas imagens num ano quanto as câmaras fotográficas nos primeiros 150 de vida

Sabemos que a tecnologia permite otimizar processos, acelerando-os. Contudo, no caso da fotografia e das imagens, essa modernização parece insana: a Inteligência Artificial (IA) criou tantas imagens no espaço de um ano como as câmaras fotográficas nos seus primeiros 150 de vida.

Atualmente, pela acessibilidade das câmaras fotográficas e dos smartphones, são tiradas mais fotografias a cada dois minutos do que em todo o século XIX. Até hoje, estima-se que já tenham sido captadas 3,5 mil milhões de imagens, em todo o mundo.

Ao longo do tempo, não só aumentamos a frequência com que tiramos fotografias, mas também alteramos a forma como criamos imagens, indo além das câmaras fotográficas.

Hoje, a Internet está carregadíssima de comunidades dedicadas à criação de imagens, através daquela que é a tecnologia que mais tem dado cartas nos últimos meses: a IA. O número de artistas a aperfeiçoar as suas skills e a partilhar os resultados em fóruns, como o Reddit e o Discord, é tendencialmente crescente.

De acordo com um estudo recente do Everypixel Journal, até agora, foram geradas mais de 15 mil milhões de imagens, utilizando modelos de IA. De ressalvar que os fotógrafos tradicionais demoraram 150 anos, desde os primórdios da fotografia até 1975, a acumular o mesmo número de imagens.

O rápido avanço da tecnologia está a reformular o modo como produzimos conteúdos visuais, tornando a linha entre o real e o artificial progressivamente mais ténue.

A investigação do Everypixel Journal concluiu que modelos baseados em plataformas como o GitHub, HuggingFace e Civitai, bem como o Runway, o Midjourney, o Firefly e os baseados no modelo Stable Diffusion, geraram mais de 15 mil milhões de imagens.