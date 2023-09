SAPO celebra 28 anos e traz novidades! Saiba o que vem aí…

Parabéns SAPO! São já 28 anos à frente na comunicação digital (e não só) e uma nova ambição de futuro que prevê uma relação mais próxima e humanizada com os seus seguidores no país e no mundo. Neste dia de aniversário, vão ser anunciadas algumas novidades. Conheça em primeira mão.

Com uma história que marcou determinantemente o nascimento e a evolução da Internet em Portugal, o SAPO celebra 28 anos. A partir do seu modelo único e líder em Portugal na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, é hoje anunciado, neste aniversário, uma nova homepage, reforço do seu ecossistema de parceiros e, ainda, um novo Auto SAPO.

Novidades do Portal SAPO...

A página sapo.pt está agora mais próxima, humanizada e interativa. Atuando nos eixos da marca, da navegação e do conteúdo, a revisão do sapo.pt introduz uma melhoria da utilização, através de um conjunto de novidades:

Marca – o logótipo surge agora mais centrado, dinâmico e personalizado na homepage do SAPO. Passível de associar ações temáticas, através dos “Sapiscos”, e acomodando links a um novo bloco de saudação e páginas com conteúdos, esta novidade pretende despertar a curiosidade dos leitores para temas da atualidade.

Navegação – um conjunto de alterações no menu principal, permitindo destacar novas categorias, produtos, serviços e utilitários e direcionando os seguidores para as várias zonas e uma nova vida dos diferentes blocos distribuídos ao longo da página;

Conteúdo – um portefólio de novos widgets, como o Tempo ou a Astrologia, o SAPO Jornais agora integrado em sapo.pt ou o bloco “Mais populares”, “Escolha do Editor” e “Últimas”, promovendo uma maior capacidade de destaque dos conteúdos e uma maior agilidade da curadoria humana.

Além do portal de notícias e conteúdos, são também prestados serviços ao utilizador: seja na procura de Casa, de Emprego ou Automóvel. Nesta celebração, o serviço do Auto SAPO está renovado, com melhores ferramentas, para facilitar o processo de compra e venda de automóveis.