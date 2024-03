OpenAI diz que Elon Musk queria fundir a empresa com a Tesla para obter lucros

Elon Musk, que processou a OpenAI por violar a sua missão sem fins lucrativos, alegadamente queria que a organização se fundisse com a Tesla quando esta estava a começar a planear a sua transição para uma entidade com fins lucrativos, de modo a atingir os seus objetivos.

A organização respondeu ao processo de Musk publicando e-mails antigos de 2015 a 2018, quando ele ainda estava envolvido nas suas operações.

Quando a OpenAI se apresentou ao mundo em 2015, anunciou que tinha mil milhões de dólares em financiamento. Aparentemente, Musk foi quem sugeriu esse valor, embora a OpenAI tivesse arrecadado menos de 45 milhões dele e cerca de 90 milhões de outros doadores.

Precisamos de um número muito maior do que 100 milhões de dólares para não parecermos desesperados... Acho que devemos dizer que estamos a começar com um compromisso de financiamento de mil milhões... Eu cobrirei tudo o que qualquer outra pessoa não fornecer.

Escreveu ele, de acordo com a empresa.

Em 2017, os líderes da OpenAI perceberam que precisavam realmente de muito mais dinheiro - milhares de milhões de dólares - porque a inteligência artificial exigia grandes quantidades de poder de computação. Foi então que começaram a discutir a sua transição para uma estrutura com fins lucrativos.

A OpenAI afirmou que Musk estava envolvido no planeamento e que, inicialmente, queria ter uma participação maioritária, o controlo do conselho de administração inicial e o cargo de diretor executivo. No entanto, a organização sentiu que era contra a sua missão dar a uma pessoa o controlo absoluto sobre ela. Não conseguiram chegar a um acordo e Musk terá retido o financiamento enquanto decorriam as conversações.

Musk queria fundir a OpenAI com a Tesla

Musk então encaminhou um e-mail para a OpenAI em 2018, que sugeria anexar a organização à Tesla para que a fabricante pudesse fornecer o seu financiamento. Ele explicou na sua carta que acreditava que era "o único caminho que poderia até mesmo ter a esperança de segurar uma vela para a Google".

A OpenAI não disse como as discussões progrediram depois disso, mas a ideia de Musk obviamente não foi adiante, e ele logo deixou a empresa. No último e-mail de Musk que a organização publicou, ele disse que a sua "avaliação de probabilidade da OpenAI ser relevante para a DeepMind / Google sem uma mudança dramática na execução e recursos é 0%".

À medida que nos aproximamos da construção de IA, fará sentido começar a ser menos aberto. O Open em OpenAI significa que todos devem beneficiar dos frutos da IA após a sua construção, mas é totalmente aceitável não partilhar a ciência.

Disse Ilya Sutskever, cofundador da OpenAI, a Musk. Musk então respondeu com "Yup".

Sam Altman disse numa carta interna da empresa que sente falta da pessoa que conheceu e que competia com os outros a construir a melhor tecnologia. Também respondeu a um tweet de Musk com cinco anos, agradecendo-lhe por defender a Tesla.

O processo de Musk acusa a OpenAI de violação de contrato, violação de dever fiduciário e concorrência desleal. O magnata ainda não respondeu ao post da gigante de IA.

