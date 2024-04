Combustíveis: vêm aí descidas nos preços da gasolina e gasóleo

Se está com necessidade de abastecer o depósito de combustível, fique a saber que já existem previsões para a próxima semana. Desta vez há boas previsões, pois os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana. Saiba quanto.

É verdade que as descidas de preço não são muito significativas, mas sempre é melhor que subirem. No caso do gasóleo, que tinha subido bastante na semana passada, vai baixar 1 cêntimo por litro. Já para a gasolina, as previsões apontam para uma descida de 2,5 cêntimos por litro.

Segundo fonte da área, os preços dos combustíveis junto aos hipermercados seguem a mesma linha. “A tendência da próxima semana será para uma descida de 0,0215 euros na gasolina e uma redução de 0,0058 euros no gasóleo”.

No boletim da Comissão Europeia, Portugal está em oitavo lugar entre os países com a gasolina mais cara dos países da UE, 1 cêntimo acima da média europeia e 15 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 13ª posição.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.