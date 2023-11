Escolas não têm dinheiro para pagar reparações de portáteis

As escolas portuguesas têm cada vez mais computadores avariados e fora da garantia. Os computadores foram cedidos pelo Ministério aos alunos. Quando avariam, os pais deslocam-se à escola para que tentem reparar os equipamentos.

Há pais a pagar mais de 100 euros para reparação dos portáteis

Segundo revela o JN, os diretores de escolas garantem que não têm meios financeiros e a CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais diz que há pais que já pagaram mais de 100 euros para reparar computadores. Segundo as informações mais recentes, o Governo está já a criar "processo de assistência".

O programa Escola Digital incluiu a distribuição de computadores a alunos e professores, a capacitação de docentes e a disponibilização de "recursos pedagógicos digitais". O programa era para ser cumprido "de forma faseada", tendo como meta chegar a "todos os alunos e docentes das escolas públicas".

No âmbito deste programa foram distribuídos 600 mil computadores pelos alunos. Os primeiros computadores começaram a ser distribuídos em janeiro de 2022. No ano letivo de 2021, o Ministério da Educação distribuiu cerca de 450 mil computadores e hotspots de internet, segundo um programa que começou por se focar nos alunos mais carenciados (com Apoio Social Escolar).