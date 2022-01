Escolas começam a distribuir computadores comprados pelo Governo

Já há computadores para alunos! O Programa “Escola Digital”, promovido pelo Ministério da Educação e gerido pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência (SGEC), assenta em várias medidas de ação. Destaque para o acesso a equipamentos digitais, conectividade à internet gratuita, formação e acesso a recursos digitais.

O objetivo é garantir o acesso dos alunos a equipamentos informáticos com ligação à internet e recursos pedagógicos digitais. Há escolas que já começaram a distribuir pelos estudantes os computadores.

Programa Escola Digital inclui a distribuição de computadores a alunos e professores

Há escolas que já começaram a distribuir pelos estudantes os computadores comprados pelo Governo no âmbito do programa Escola Digital. No entanto, os equipamentos estão a ser entregues aos alunos sem os respetivos dispositivos de ligação à internet por ainda não terem chegado aos estabelecimentos de ensino, revela o JN.

O programa Escola Digital inclui a distribuição de computadores a alunos e professores, a capacitação de docentes e a disponibilização de "recursos pedagógicos digitais", será cumprido "de forma faseada", tendo como meta chegar a "todos os alunos e docentes das escolas públicas".

Ao JN, fonte do ministério de Educação garantiu que todo o processo está a decorrer dentro do previsto e afirmou que os "computadores podem e devem ser entregues aos alunos". As associações de diretores consideram que o desfasamento entre a entrega dos computadores e do dispositivo de acesso à internet "não causa transtorno" porque "a maioria dos alunos tem internet em casa".

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, referiu que os equipamentos são "mais um instrumento de trabalho" para os estudantes. "Os pais assinam um contrato de comodato e levam os computadores. Depois, quando chegarem, entregamos os cartões. Não causa transtorno aos pais porque quase todos têm internet".

De referir que serão distribuídos 600 mil computadores pelos alunos. No passado ano letivo, o Ministério da Educação distribuiu cerca de 450 mil computadores e hotspots de internet, segundo um programa que começou por se focar nos alunos mais carenciados (com Apoio Social Escolar).