A cada novo trimestre os resultados financeiros da Apple são muito esperados. A empresa tem batido recordes em bolsa e isso revela a sua saúde em termos de vendas e do interesse dos consumidores.

Com o final do ano de 2021, era esperado novamente resultados acima do normal para a Apple. Estes não dececionaram e desta vez, a empresa voltou a bater recordes e gerou a maior receita de sempre num único trimestre.

Mais um recorde para a Apple

O ano de 2021 é um ano que será sempre associado a problemas para as grandes empresas. Com a escassez de componentes, esperava-se que as vendas fossem reduzidas e que, por associação, as recitas caíssem da mesma forma.

Para o último trimestre do ano passado, a Apple destacou-se de forma positiva, tendo apresentado 123,9 mil milhões de dólares de receita, crescendo 11% face ao mesmo período de 2020. Este valor superou os 118,66 mil milhões de dólares previstos pelo mercado. Também no campo do lucro, a Apple bateu um máximo, com 34,6 mil milhões de dólares.

Vendas do iPhone 13 foram responsáveis

Estes resultados únicos foram guiados por uma altura única da Apple no período das festas, com as vendas a disparar. Além disso, a prestação do iPhone 13, com o seu primeiro trimestre completo no mercado, foi também memorável e este smartphone foi responsável por 71,63 mil milhões, um aumento de 9% face ao mesmo período de 2020.

Em sentido oposto ao do iPhone está o iPad, que aparentemente foi sacrificado nas linhas de produção. O tablet da Apple teve uma quebra de 14% face ao mesmo período de 2020 e rendeu apenas 7.25 mil milhões de dólares à empresa.

Mac e vestíveis sustentaram as receitas

Os Mac, nas suas várias propostas, seguiram a linha do smartphone da Apple e mantiveram o crescimento das vendas. Estes viram as receitas crescerem 25% face a 2020 e a terem um valor associado de vendas de 10,85 mil milhões de dólares.

Os vestíveis, casa e acessórios, uma área em clara expansão junto dos utilizadores da Apple, acabou por não contrariar o resto, mantendo o crescimento. O que ressalta é mesmo o valor deste, que atingiu os 24%, com uma receita de 14,7 mil milhões de dólares.

Serviços tiveram relevo neste trimestre

Por fim, e na área em que a Apple tem crescido de forma mais visível, temos os serviços da empresa para os seus equipamentos e utilizadores. Esta área conseguiu atingir os 13% de crescimento face a 2020 e arrecadou 19,5 mil milhões de dólares.

Com estes valores, a Apple eleva a fasquia para si mesma e será difícil de bater num futuro próximo. O último trimestre do ano é sempre um momento especial e tem associado um fluxo de compras acima do normal. A situação das cadeias de distribuição prometiam problemas, mas aparentemente a Apple conseguiu contorná-los e apresentar resultados únicos.