Apple reduz a produção do iPad para alimentar o iPhone 13 com chips

O mundo atravessa uma fase complicada com falta de produtos, matérias prima e trabalhadores em vários segmentos. Fala-se em crise dos chips e começa-se a perceber a dimensão à medida que as prateleiras ficam mais vazias. No caso da Apple, a empresa produziu menos 50% de iPads em setembro e outubro para não haver falta de chips no fabrico do iPhone 13.

O iPad e o iPhone têm vários componentes em comum, permitindo que a Apple os troque entre os dispositivos.

Crise de chips está a afetar o planeta

A Apple cortou drasticamente a produção do iPad para alocar mais componentes para o iPhone 13, disseram várias fontes ao site Nikkei Asia. Conforme temos a vindo a acompanhar, este é mais um sinal de que a crise global no fornecimento de chips afeta a empresa com ainda mais força do que indicado anteriormente.

Segundo as mesmas fontes, a produção do iPad caiu 50% em relação aos planos originais da Apple nos últimos dois meses. Além disso, a gigante das tecnologias está a retirar componentes que seriam para modelos mais antigos por forma a alimentar a cadeira de fabrico do iPhone mais recente.

Os modelos de iPad e iPhone têm vários componentes em comum, incluindo chips centrais e periféricos. Isto permite que a Apple faça uma gestão e escolha quais os dispositivos a receber determinados chips e outros componentes.

iPhone 13 é prioridade

A empresa a dar prioridade à produção do iPhone 13 explica-se porque prevê uma procura mais forte pelo smartphone do que pelo iPad, à medida que os mercados ocidentais começam a emergir da pandemia do coronavírus. A Europa e as Américas respondem por 66% da receita da Apple.

O pico de vendas do novo iPhone também chega poucos meses após o lançamento, portanto, garantir uma produção tranquila para o iPhone 13, lançado a 24 de setembro, é uma das principais prioridades da Apple no momento.

A procura pelo iPad, no entanto, também foi forte, graças ao aumento do trabalho e ensino à distância obrigado pela pandemia. De acordo com os dados da IDC, as vendas globais anuais de iPads aumentaram 6,7% atingindo os 53,2 milhões de dispositivos no ano passado, garantindo uma participação de mercado global de 32,5%, muito à frente da participação de 19,1% da Samsung em segundo lugar.

As vendas totais de iPad foram de 40,3 milhões nos primeiros nove meses deste ano, um aumento de 17,83% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no que toca ao panorama global, as vendas dos tablets em 2020 chegaram a 164,1 milhões de unidades, um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior.

Gestão apertada de componentes para satisfazer o forte mercado da Apple

Esta não é a primeira vez que a Apple dá prioridade aos iPhones sobre os iPads. Em 2020, realocou algumas partes do iPad para o iPhone 12, a sua primeira gama completa de aparelhos 5G, para proteger o seu produto mais icónico das restrições da cadeia de fornecimento durante a pandemia COVID-19.

Desta vez, os compradores enfrentam tempos de espera significativos para novos iPads. Nas Américas ou na Europa, aqueles que encomendaram um iPad com 256 GB de armazenamento no final de outubro terão de esperar até 15 de dezembro para a entrega, de acordo com o website da Apple.

Para aqueles que encomendaram o último iPad mini, a entrega será por volta da primeira semana de dezembro. Os consumidores na China, o terceiro maior mercado da Apple, também têm de esperar até seis semanas para obterem um novo iPad.

A escala de vendas do iPhone é de cerca de 200 milhões de unidades por ano, o que a torna muito maior do que a dos iPads. Os ecossistemas mais importantes e críticos da Apple são todos os iPhones circundantes, o seu produto icónico. Para acrescentar mais um ponto, os iPads não têm uma sazonalidade tão forte como os seus iPhones topos de gama, que são sempre lançados no outono.

Explicou Brady Wang, analista de tecnologia da Counterpoint Research.